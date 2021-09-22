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Севилья - Валенсия

22.09.2021, Среда, 20:30 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 6 тур Севилья - Валенсия
Испания. Примера (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 20:00 Севилья 1:0 Валенсия
15 тур
22 декабря, вторник 19:30 Валенсия 0:1 Севилья
Испания. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
27 января, среда 21:00 Севилья 3:0 Валенсия
Испания. Примера (2019/2020)
38 тур
19 июля, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Валенсия
11 тур
30 октября, среда 21:00 Валенсия 1:1 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 17:15 Севилья 0:1 Валенсия
15 тур
8 декабря, суббота 18:15 Валенсия 1:1 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
10 марта, суббота 18:15 Севилья 0:2 Валенсия
9 тур
21 октября, суббота 19:30 Валенсия 4:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
16 апреля, воскресенье 17:15 Валенсия 0:0 Севилья
13 тур
26 ноября, суббота 22:45 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Валенсия 2:1 Севилья
13 тур
29 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Севилья
1 тур
23 августа, суббота 23:00 Севилья 1:1 Валенсия
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 1 мая, четверг 23:05 Валенсия 3:1 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 24 апреля, четверг 23:05 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 0:0 Валенсия
5 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Севилья 4:3 Валенсия
19 тур
13 января, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Валенсия 1:2 Севилья
6 тур
24 сентября, суббота 20:00 Севилья 1:0 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 01:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 6 января, пятница 01:00 Валенсия 1:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
20 марта, воскресенье 23:00 Валенсия 0:1 Севилья
10 тур
8 ноября, понедельник 23:30 Севилья 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Валенсия
1 тур
30 августа, воскресенье 21:00 Валенсия 2:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
31 тур
19 апреля, воскресенье 21:00 Валенсия 3:1 Севилья
12 тур
22 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 22:00 Севилья 2:1 Валенсия
Испания. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:00 Валенсия 3:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 23:55 Валенсия 1:2 Севилья
9 тур
28 октября, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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