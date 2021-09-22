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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 22 сентября 2021
Севилья
22.09.2021, среда, 20:30
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
3'
А. Гомес
15'
А. Латорре (АГ)
22'
Р. Мир
31'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
Желтая карточка
Н. Гудель
82'
80'
Замена
М. Вальехо
️️️️
У. Дуро
Замена
Н. Гудель
️️️️
Фернандо
77'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Л. Окампос
69'
68'
Желтая карточка
М. Дьякаби
67'
Замена
М. Андре
️️️️
Г. Гедеш
67'
Замена
К. Куандреди
️️️️
Д. Васс
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Хордан
56'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
56'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
56'
Желтая карточка
Х. Хордан
51'
46'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
О. Альдрете
46'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Джейсон
Желтая карточка
Р. Мир
35'
31'
ГОЛ! 3:1!
У. Дуро
Желтая карточка
Г. Монтиэль
30'
ГОЛ! 3:0!
Р. Мир
Пас отдал
Фернандо
22'
17'
Желтая карточка
О. Альдрете
17'
Желтая карточка
А. Латорре
Желтая карточка
Э. Ламела
17'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Латорре
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Э. Ламела
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
23
Кунде
4
Рекик
34
Карлос
29
Монтиэль
5
Фернандо
19
Хордан
7
Окампос
9
Ламела
17
Мир
10
Гомес
4-1-1-2-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Паулиста
15
Альдрете
3
Латорре
22
Гильямон
10
Васс
23
Джейсон
11
Гедеш
9
Дуро
9
Гомес
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
7
Окампос
27
Делэни
27
Делэни
7
Окампос
19
Хордан
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Хордан
5
Фернандо
8
Гудель
8
Гудель
5
Фернандо
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
9
Дуро
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Дуро
15
Альдрете
4
Дьякаби
4
Дьякаби
15
Альдрете
10
Васс
88
Куандреди
88
Куандреди
10
Васс
23
Джейсон
80
Муса
80
Муса
23
Джейсон
11
Гедеш
10
Андре
10
Андре
11
Гедеш
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
10
Урош Рачич
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
11
Элдер Кошта
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
11
Элдер Кошта
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Севилья - Валенсия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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