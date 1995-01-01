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    Eurostavka: «Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория, скорее всего, проработает в клубе еще как минимум два месяца.

    По информации Eurostavka, в контракте португальца есть пункт об увольнении с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты до конца года, если к 15-му туру команда будет находиться ниже пятого места в турнирной таблице РПЛ.

    Таким образом, «Спартак» вряд ли уволит Виторию раньше 20 ноября, чтобы не платить ему лишние деньги в качестве компенсации.

    • При новом тренере москвичи проиграли более 63% официальных матчей.
    • Витория в мае заключил со «Спартаком» 2-летний контракт.
    • По итогам 8 туров команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1564

      Ловкий Бубен 17 минут назад

      Идиотизм, ведь были хорошие тренеры у Спартака , но Спартак сам от них избавился причём решительно , потому что игрокам не понравились , тренироватся заставляли , бегать упаси бог... увольняйте всех скоро к вам никто не пойдёт вообще

      0
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      Рейтинг: +2182

      tarasofka 32 минуты назад

      у спартака впереди ещё будут игры с динамо, зенитом, локо и с краснодаром как раз 20го ноября. и что-то мне смутно подсказывает, что ровно в эту дату хряки будут не на 5 месте - а на 15. и у витории заранее будет куплен билет по маршруту краснодар-лиссабон, без заезда в тарасофку))

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      Рейтинг: +266

      FС Spаrtак > tarasofka 13 минут назад

      очередной высер изо твоего рта.то что ты тут пишешь всем плевать веришь нет недоразвитая малолетка.мне все интересно ты на этом сайте до пенсии сидеть будешь вонять?

      0
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      Рейтинг: +21688

      slavutiq70 33 минуты назад

      Ну значит продолжаем падение на дно турнирной таблицы ....

      1
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      Рейтинг: +13

      Всеволош 41 минуту назад

      федун каблук поганый запустил выдру эту в клуб! и слова сказать не может старый пердун, потому что щелку прикроют на долго видимо!

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      Рейтинг: +5678

      порт 55 минут назад

      Ничего не меняется в свинарнике, пришёл, поработал, уволили, получил.

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      Рейтинг: +21117

      vladimir-7 1 час назад

      Продолжать работать Витории в команде после 20 ноября решат игроки и
      Зарема.

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      Рейтинг: +7125

      Fusballer 1 час назад

      Чтобы не платить компенсацию, надо в договоре прописывать желаемый результат. Скажем, место в тройке к определенному туру, выход в групповую стадию еврокубков и т.д.

      0
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      Рейтинг: +2725

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А жаль.

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