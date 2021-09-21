Eurostavka: «Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября

Главный тренер «Спартака» Руй Витория, скорее всего, проработает в клубе еще как минимум два месяца.

По информации Eurostavka, в контракте португальца есть пункт об увольнении с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты до конца года, если к 15-му туру команда будет находиться ниже пятого места в турнирной таблице РПЛ.

Таким образом, «Спартак» вряд ли уволит Виторию раньше 20 ноября, чтобы не платить ему лишние деньги в качестве компенсации.