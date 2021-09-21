Eurostavka: «Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября

Главный тренер «Спартака» Руй Витория, скорее всего, проработает в клубе еще как минимум два месяца.
По информации Eurostavka, в контракте португальца есть пункт об увольнении с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты до конца года, если к 15-му туру команда будет находиться ниже пятого места в турнирной таблице РПЛ.
Таким образом, «Спартак» вряд ли уволит Виторию раньше 20 ноября, чтобы не платить ему лишние деньги в качестве компенсации.
- При новом тренере москвичи проиграли более 63% официальных матчей.
- Витория в мае заключил со «Спартаком» 2-летний контракт.
- По итогам 8 туров команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.
Источник: Eurostavka