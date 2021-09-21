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Eurostavka: «Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября

21 сентября 2021, 16:57
28

Главный тренер «Спартака» Руй Витория, скорее всего, проработает в клубе еще как минимум два месяца.

По информации Eurostavka, в контракте португальца есть пункт об увольнении с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты до конца года, если к 15-му туру команда будет находиться ниже пятого места в турнирной таблице РПЛ.

Таким образом, «Спартак» вряд ли уволит Виторию раньше 20 ноября, чтобы не платить ему лишние деньги в качестве компенсации.

  • При новом тренере москвичи проиграли более 63% официальных матчей.
  • Витория в мае заключил со «Спартаком» 2-летний контракт.
  • По итогам 8 туров команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (28)
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порт
1632235291
Ничего не меняется в свинарнике, пришёл, поработал, уволили, получил.
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slavа0508
1632236606
Ну значит продолжаем падение на дно турнирной таблицы ....
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oyabun
1632238820
Если футбольная составляющая команды побоку, а главное не потерять какую то сумму денег, то зачем собственно Федуну Спартак? Он и так прибыли не приносит, и так всегда убытки. Вместо Спартака занимался бы просто тем что ему ближе, своим Лукойлом и всё на этом. Там то прибыли что надо.
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Snek
1632239016
Будет прикольно, если Витория к 15-ому туру выведет команду на 5-е место, а потом Спартак пойдёт на дно.
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ДяДь ПашА
1632239030
Что ж нам до 15 тура мучаться!??это порно смотреть???
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Hektor 84
1632240255
Я бы еще до игры с конями его уволил
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paracetamol
1632245691
Свини уже подсчитали, что к 20 ноября будут на уровне вылета в ФНЛ.
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Дедуктор
1632289131
Дайте Рую поработать. Команда движется в правильном направлении.
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Taps
1632293126
Сколько вони от этой гнилой команды.
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zigbert
1632298455
Кто же знал что все так неудачно сложится? Но контракт надо выполнять.
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