Гончаренко вызвали на заседание КДК из-за оскорбления судей. Слуцкий не вызван

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался об удалении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко в 8-м туре РПЛ.

«Слуцкий удалeн за две жeлтые карточки, прямого удаления не было. Если нет прямого удаления в данном случае, то нет и квалифицирующих признаков — оскорблений. В любом случае там были выходы из технической зоны и так далее, в рапорте есть, будем рассматривать.

А что касается Гончаренко, то у него была прямая красная карточка и нецензурная брань в адрес судейской бригады. Гончаренко приглашeн на заседание КДК по видеосвязи», – сказал Григорьянц.