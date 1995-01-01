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    Гончаренко вызвали на заседание КДК из-за оскорбления судей. Слуцкий не вызван

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался об удалении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко в 8-м туре РПЛ.

    «Слуцкий удалeн за две жeлтые карточки, прямого удаления не было. Если нет прямого удаления в данном случае, то нет и квалифицирующих признаков — оскорблений. В любом случае там были выходы из технической зоны и так далее, в рапорте есть, будем рассматривать.

    А что касается Гончаренко, то у него была прямая красная карточка и нецензурная брань в адрес судейской бригады. Гончаренко приглашeн на заседание КДК по видеосвязи», – сказал Григорьянц.

    • «Рубин» в 8-м туре уступил «Зениту» (1:3).
    • «Краснодар» обыграл на выезде «Ахмат» (2:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +288

      jek718875 4 минуты назад

      БЕГЕМОТИКА побаиваются, он уже одного отправил на пенсию по жизненно

      0
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      Рейтинг: +406

      Блямба 20 минут назад

      Заранее извиняюсь.
      Сравнили ж.опу с пальцем....

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      Рейтинг: +609

      GammiD 58 минут назад

      Иванова бы вслед за Вилковым выгнать на куй....

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