Сегодняшние матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

В РПЛ решили почтить память погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Сегодня утром студент устроил стрельбу на территории учебного заведения. Погибли восемь человек.
«Российская Премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания», – говорится в публикации лиги.
- В 16:30 мск сыграют «Урал» и «Локомотив»;
- В 18:30 мск начнется матч «Рубин» – «Зенит»;
- В 19:30 мск закроет игровой день столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком».
Сборная России – о стрельбе в Пермском университете: «Выражаем соболезнования и скорбим со всей страной»
Источник: Телеграм-канал РПЛ