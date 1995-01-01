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    Сегодняшние матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми

    В РПЛ решили почтить память погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

    Сегодня утром студент устроил стрельбу на территории учебного заведения. Погибли восемь человек.

    «Российская Премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания», – говорится в публикации лиги.

    Сборная России – о стрельбе в Пермском университете: «Выражаем соболезнования и скорбим со всей страной»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1363

      Enter2006 3 минуты назад

      Скорбим...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4747

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Ещё одного ублюдка на нары усадят, будут кормить длинную жизнь, зубы лечить, подстригать...

      0
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      Рейтинг: +583

      NeoNaTe > Дядя Серёжа 1 час назад

      ликвидировали вроде как

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      ...
      Рейтинг: +7904

      playsh > Дядя Серёжа 28 минут назад

      Его на радиоактивные рудники сошлют.

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      Рейтинг: +21534

      slavutiq70 1 час назад

      Соболезную родным и близким погибшим ...вечная память погибшим...

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