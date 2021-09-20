Сборная России – о стрельбе в Пермском университете: «Выражаем соболезнования и скорбим со всей страной»

Пресс-служба сборной России отреагировала на трагедию в Перми.
«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим вместе со всей страной», – говорится в публикации национальной команды.
- Сегодня утром студент устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета.
- В результате инцидента, по последним данным, погибли 8 человек.
- Подозреваемый задержан. Его личность установлена.
Источник: Телеграм-канал сборной России