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    Миллиардер Богуславский: «В российском футболе высокий уровень коррупции. Экономика не работает для инвестора»

    Миллиардер Леонид Богуславский рассказал, почему он не инвестирует в российский футбол.

    – У вас никогда не было желания вложиться в футбольный клуб?

    – Желание и возможности есть. Но в России это не сработает. При очень хорошем менеджменте, стабильном попадании в еврокубки и эффективной купле-продаже игроков можно сводить концы с концами. Но при этом о чемпионстве и высоких местах в еврокубках можно не мечтать.

    – Вы же болеете за «Спартак»?

    – Да.

    – Неужели и он не интересен с точки зрения инвестиций?

    – У нас с моим другом были мысли насчет «Спартака». Несколько лет назад мы даже делали подход к весу. С разрешения владельца заказали финансовый аудит клуба.

    Но потом оказалось, что, во-первых, владелец не собирается никого туда пускать. Даже на какую-то миноритарную долю на начальном этапе с нашим участием в совете директоров – чтобы мы участвовали в принятии решений и могли обеспечивать их прозрачность для партнеров, как это обычно бывает в компаниях.

    Во-вторых, мы поняли на конкретных цифрах: футбольная экономика в России не работает для инвестора. У клубов нет доходов от ТВ-трансляций. Вкладываться в футбол у нас – это и не про бизнес-проект, и не про благотворительность и даже не про страсть, а про эго. Но такой потребности у нас нет.

    – «Не работает»... Я правильно понял намек?

    – В российском футболе высокий уровень коррупции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      Меланхоличный кот и сутул 1 час назад

      Какой то бред, основывай новую команду типа Сочи или Анжи. При чем здесь коррупция ? Назови ее гладиатор делай аудиты хоть каждый деь

      0
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      Рейтинг: +1766

      spam2009 1 час назад

      Интересно а как ты стал милиардером в России. Наверно честно заработал все...

      5
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      Рейтинг: +1941

      Красногорск_Фан > spam2009 1 час назад

      В точку. Много работал в честном бизнесе. А не был замом Бори Березуцкого у которого руки по локоть в крови

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