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  • Миллиардер Богуславский: «В российском футболе высокий уровень коррупции. Экономика не работает для инвестора»

Миллиардер Богуславский: «В российском футболе высокий уровень коррупции. Экономика не работает для инвестора»

18 сентября 2021, 14:28
13

Миллиардер Леонид Богуславский рассказал, почему он не инвестирует в российский футбол.

– У вас никогда не было желания вложиться в футбольный клуб?

– Желание и возможности есть. Но в России это не сработает. При очень хорошем менеджменте, стабильном попадании в еврокубки и эффективной купле-продаже игроков можно сводить концы с концами. Но при этом о чемпионстве и высоких местах в еврокубках можно не мечтать.

– Вы же болеете за «Спартак»?

– Да.

– Неужели и он не интересен с точки зрения инвестиций?

– У нас с моим другом были мысли насчет «Спартака». Несколько лет назад мы даже делали подход к весу. С разрешения владельца заказали финансовый аудит клуба.

Но потом оказалось, что, во-первых, владелец не собирается никого туда пускать. Даже на какую-то миноритарную долю на начальном этапе с нашим участием в совете директоров – чтобы мы участвовали в принятии решений и могли обеспечивать их прозрачность для партнеров, как это обычно бывает в компаниях.

Во-вторых, мы поняли на конкретных цифрах: футбольная экономика в России не работает для инвестора. У клубов нет доходов от ТВ-трансляций. Вкладываться в футбол у нас – это и не про бизнес-проект, и не про благотворительность и даже не про страсть, а про эго. Но такой потребности у нас нет.

– «Не работает»... Я правильно понял намек?

– В российском футболе высокий уровень коррупции.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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spam2009
1631965863
Интересно а как ты стал милиардером в России. Наверно честно заработал все...
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Меланхоличный кот и сутул
1631966170
Какой то бред, основывай новую команду типа Сочи или Анжи. При чем здесь коррупция ? Назови ее гладиатор делай аудиты хоть каждый деь
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Олег1204
1631975365
Что этот либраст такое говорит?! У нас лучший футбол в мире. У нас задача олимпиаду выиграть.
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Ганнибал Лектор
1631976513
Это любой школьник знает. Причем этот высокий уровень коррупции - он не только в футболе...
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slavа0508
1631979832
Ну сейчас даже Реал в минусе ...что уж тогда говорить про наши .футбол скорее для души а не для прибыли . для тех кто может потратить свои кровные а не получить прибыль ....
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Иван Петров 1986
1631986550
Да если бы в России не было коррупции, ты бы не был миллиардером. А наш бизнес хочет получать 100%, хотя там за бугром и при 6% инвестируют.
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