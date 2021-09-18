Миллиардер Богуславский: «В российском футболе высокий уровень коррупции. Экономика не работает для инвестора»

Миллиардер Леонид Богуславский рассказал, почему он не инвестирует в российский футбол.

– У вас никогда не было желания вложиться в футбольный клуб?

– Желание и возможности есть. Но в России это не сработает. При очень хорошем менеджменте, стабильном попадании в еврокубки и эффективной купле-продаже игроков можно сводить концы с концами. Но при этом о чемпионстве и высоких местах в еврокубках можно не мечтать.

– Вы же болеете за «Спартак»?

– Да.

– Неужели и он не интересен с точки зрения инвестиций?

– У нас с моим другом были мысли насчет «Спартака». Несколько лет назад мы даже делали подход к весу. С разрешения владельца заказали финансовый аудит клуба.

Но потом оказалось, что, во-первых, владелец не собирается никого туда пускать. Даже на какую-то миноритарную долю на начальном этапе с нашим участием в совете директоров – чтобы мы участвовали в принятии решений и могли обеспечивать их прозрачность для партнеров, как это обычно бывает в компаниях.

Во-вторых, мы поняли на конкретных цифрах: футбольная экономика в России не работает для инвестора. У клубов нет доходов от ТВ-трансляций. Вкладываться в футбол у нас – это и не про бизнес-проект, и не про благотворительность и даже не про страсть, а про эго. Но такой потребности у нас нет.

– «Не работает»... Я правильно понял намек?

– В российском футболе высокий уровень коррупции.