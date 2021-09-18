Райола допустил уход де Лигта из «Ювентуса» следующим летом

Футбольный агент Мино Райола рассказал, какие изменения могут произойти в обороне «Ювентуса» летом 2022 года.

«Алессио Романьоли может присоединиться к «Ювентусу», поскольку в июне истечет его контракт с «Миланом». Вполне возможно, что они сыграют вместе с де Лигтом, но не уверен, что Матейс останется в «Ювентусе», – сказал Райола.