Шварц: «Не верю в приметы, но «Динамо» побеждало, когда был дождь»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о влиянии погодных условий на игру столичного клуба.

«Всe просто, очень сложно повлиять на погоду. Нам просто стоит подобрать удобную обувь для игры. Более того, в тех матчах, когда был дождь, мы побеждали.

Мы остаeмся в Сочи после матча, потому что у нас буквально через два-три дня будет игра в Ставрополе. У нас будет восстановление, а потом перелeт. Что касается состава, у нас сейчас все мысли о «Сочи», состав на кубок пока не прорабатывали.

Я не верю в приметы. Что касается ударов, у нас их много, но не так много ударов в створ, но не хотелось бы заострять на этом внимание. Наш взор направлен только вперeд», – сказал Шварц.

«Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ.

Столичный клуб сыграет на выезде с «Сочи» в воскресенье, 19 сентября.

Шварц: «Сейчас «Динамо» на уровне «Майнца». Неплохо, но нужно двигаться дальше»