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    Шварц: «Не верю в приметы, но «Динамо» побеждало, когда был дождь»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о влиянии погодных условий на игру столичного клуба.

    «Всe просто, очень сложно повлиять на погоду. Нам просто стоит подобрать удобную обувь для игры. Более того, в тех матчах, когда был дождь, мы побеждали.

    Мы остаeмся в Сочи после матча, потому что у нас буквально через два-три дня будет игра в Ставрополе. У нас будет восстановление, а потом перелeт. Что касается состава, у нас сейчас все мысли о «Сочи», состав на кубок пока не прорабатывали.

    Я не верю в приметы. Что касается ударов, у нас их много, но не так много ударов в створ, но не хотелось бы заострять на этом внимание. Наш взор направлен только вперeд», – сказал Шварц.

    • «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Столичный клуб сыграет на выезде с «Сочи» в воскресенье, 19 сентября.

    Шварц: «Сейчас «Динамо» на уровне «Майнца». Неплохо, но нужно двигаться дальше»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9431

      Cleaner 36 минут назад

      Дождь? И это говорит ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР Динамо? Шварц, а вы шамана подпишите. Пусть перед матчем по полю бегает и в бубен бьет! Может хоть так Динамо выигрывать начнет???...)

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      Рейтинг: +10

      a.kolesnikov 2 часа назад

      Ищу парня для отлиза киски, только такой который действительно кайфует от этого. Желательно с красивый пенисом) Чтобы у меня возникло дикое делание отсосать Написать в чат:----- http://urlr.me/1Dcnv

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      Рейтинг: +10125

      житель СПб 2 часа назад

      Сандро видимо не знает, что у нас дождь очень часто идет... Или наоборот, знает, и рассчитывает все выиграть.

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      Рейтинг: +10125

      житель СПб 2 часа назад

      А я бы именно на этом заострил внимание: ударов в створ должно быть больше.

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