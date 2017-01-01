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    Шварц: «Сейчас «Динамо» на уровне «Майнца». Неплохо, но нужно двигаться дальше»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сравнил столичный клуб с «Майнцем».

    – Можно ли сравнивать интенсивность тренировок «Динамо» с тем, что было в «Майнце»?

    – Да, сейчас мы на том же уровне, что и «Майнц».

    У нас есть представление о данных, которые мы хотим видеть по общему пробегу, спринтам и рывкам. Сейчас команда выполняет нужный объем, в том числе высокоскоростной работы.

    – Эти данные вышли на нужный уровень после летних сборов?

    – Нужные показатели все время меняются, потому что мы хотим развиваться. Данные должны подходить к текущей ситуации. То, что сейчас мы на уровне «Майнца» – это неплохо, но нужно двигаться дальше.

    Плюс важна работа не только над общекомандными показателями, но и индивидуальными. От полученных данных мы распределяем нагрузку между игроками.

    • «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Шварц тренировал «Майнц» с 2017 по 2019-й год.
    • «Майнц» – 4-й в Бундеслиге.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +612

      sined1951 2 часа назад

      Во 2-м тайме с Нижним Новгородом команда физически подсела и проиграла. Команда должна брать паузы в прессинге, как делают все ведущие команды.

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