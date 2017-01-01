Шварц: «Сейчас «Динамо» на уровне «Майнца». Неплохо, но нужно двигаться дальше»

Во 2-м тайме с Нижним Новгородом команда физически подсела и проиграла. Команда должна брать паузы в прессинге, как делают все ведущие команды.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сравнил столичный клуб с «Майнцем».
– Можно ли сравнивать интенсивность тренировок «Динамо» с тем, что было в «Майнце»?
– Да, сейчас мы на том же уровне, что и «Майнц».
У нас есть представление о данных, которые мы хотим видеть по общему пробегу, спринтам и рывкам. Сейчас команда выполняет нужный объем, в том числе высокоскоростной работы.
– Эти данные вышли на нужный уровень после летних сборов?
– Нужные показатели все время меняются, потому что мы хотим развиваться. Данные должны подходить к текущей ситуации. То, что сейчас мы на уровне «Майнца» – это неплохо, но нужно двигаться дальше.
Плюс важна работа не только над общекомандными показателями, но и индивидуальными. От полученных данных мы распределяем нагрузку между игроками.
- «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ.
- Шварц тренировал «Майнц» с 2017 по 2019-й год.
- «Майнц» – 4-й в Бундеслиге.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.