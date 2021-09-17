Шварц: «Сейчас «Динамо» на уровне «Майнца». Неплохо, но нужно двигаться дальше»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сравнил столичный клуб с «Майнцем».

– Можно ли сравнивать интенсивность тренировок «Динамо» с тем, что было в «Майнце»?

– Да, сейчас мы на том же уровне, что и «Майнц».

У нас есть представление о данных, которые мы хотим видеть по общему пробегу, спринтам и рывкам. Сейчас команда выполняет нужный объем, в том числе высокоскоростной работы.

– Эти данные вышли на нужный уровень после летних сборов?

– Нужные показатели все время меняются, потому что мы хотим развиваться. Данные должны подходить к текущей ситуации. То, что сейчас мы на уровне «Майнца» – это неплохо, но нужно двигаться дальше.

Плюс важна работа не только над общекомандными показателями, но и индивидуальными. От полученных данных мы распределяем нагрузку между игроками.