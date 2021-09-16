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    Николич: «Не видел у «Марселя» 100-процентных моментов, кроме гола. Баринов провел сумасшедший матч»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

    — Вы были удивлены тем, как играл «Марсель»? Были ли проблемы с выходом из обороны в атаку?

    — Я очень доволен тем, как ребята играли сегодня. Просто так получается, когда несколько игроков не в лучшей форме. У нас было несколько хороших выходов из обороны в атаку, было несколько подходов, был опасный удар в штангу от Смолова.

    Проблемы были в организации игры, но так бывает, невозможно, чтобы все игроки подходили к игре в одинаково хорошей форме. Но я доволен, ребята молодцы. Важно было не дать «Марселю» много пространства, у них очень быстрые игроки.

    — Во втором тайме после забитого гола команда прибавила, несмотря на то что играла в меньшинстве, и пошла в атаку, в итоге забив гол. Почему команда так не играла весь матч?

    — Не бывает такого, чтобы проходили все передачи. Бывают игры, когда все получается у Рифата, Феди, Камано, бывают игры, когда не все проходит. Баринов провел сумасшедший матч.

    Не сказать, что мы довольны результатом, мы хотели три очка, но в целом ничья – это неплохо. Я доволен менталитетом в раздевалке, мы ко всем соперникам относимся с уважением, но хотим побеждать в каждом матче.

    — Сампаоли сказал, «Марсель» владел преимуществом, и только чудо не позволило им увезти 3 очка. Что скажете?

    — Это его мнение, он имеет на него право. Он хочет поддержать свою команду, как и я. Честно говоря, я не видел у «Марселя» 100-процентных моментов, кроме гола. Да, у них были подходы, удары, штрафные, но лучший момент был у Смолова с ударом в штангу в конце первого тайма.

    • «Локомотив» спас ничью в матче с «Марселем».
    • Москвичи ушли от поражения благодаря голу Анджорина на 89-й минуте.
    • Большую часть второго тайма команда играла вдесятером.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7691

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Если Баринов провёл сумасшедший матч , то какой тогда Гендузи ?
      Вот подход в нашей команде - не дать . помешать...
      А в Марселе - Играть и создавать...
      Эта разница в подходе и видна на поле.

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