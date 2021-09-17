Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Николич: «Не видел у «Марселя» 100-процентных моментов, кроме гола. Баринов провел сумасшедший матч»

Николич: «Не видел у «Марселя» 100-процентных моментов, кроме гола. Баринов провел сумасшедший матч»

17 сентября 2021, 07:59
2

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

— Вы были удивлены тем, как играл «Марсель»? Были ли проблемы с выходом из обороны в атаку?

— Я очень доволен тем, как ребята играли сегодня. Просто так получается, когда несколько игроков не в лучшей форме. У нас было несколько хороших выходов из обороны в атаку, было несколько подходов, был опасный удар в штангу от Смолова.

Проблемы были в организации игры, но так бывает, невозможно, чтобы все игроки подходили к игре в одинаково хорошей форме. Но я доволен, ребята молодцы. Важно было не дать «Марселю» много пространства, у них очень быстрые игроки.

— Во втором тайме после забитого гола команда прибавила, несмотря на то что играла в меньшинстве, и пошла в атаку, в итоге забив гол. Почему команда так не играла весь матч?

— Не бывает такого, чтобы проходили все передачи. Бывают игры, когда все получается у Рифата, Феди, Камано, бывают игры, когда не все проходит. Баринов провел сумасшедший матч.

Не сказать, что мы довольны результатом, мы хотели три очка, но в целом ничья – это неплохо. Я доволен менталитетом в раздевалке, мы ко всем соперникам относимся с уважением, но хотим побеждать в каждом матче.

— Сампаоли сказал, «Марсель» владел преимуществом, и только чудо не позволило им увезти 3 очка. Что скажете?

— Это его мнение, он имеет на него право. Он хочет поддержать свою команду, как и я. Честно говоря, я не видел у «Марселя» 100-процентных моментов, кроме гола. Да, у них были подходы, удары, штрафные, но лучший момент был у Смолова с ударом в штангу в конце первого тайма.

  • «Локомотив» спас ничью в матче с «Марселем».
  • Москвичи ушли от поражения благодаря голу Анджорина на 89-й минуте.
  • Большую часть второго тайма команда играла вдесятером.

Источник: Sport24
Лига Европы Локомотив Марсель Баринов Дмитрий Николич Марко
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Олег1204
1631865974
Ну вообще в концовке монако имел 100 проц момент
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+