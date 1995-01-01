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    Гендиректор «Спартака»: «Сейчас кровь из носу необходимо добиваться результата»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о результатах команды на старте этого сезона.

    «Я считаю, что сейчас необходимо двигаться от игры к игре. Даже если у нас получается какой-то позитивный момент, он создан в матче с «Химками», то это не должно никого окрылять.

    23 удара по воротам, из них пять в створ – это не приносит результата, если голы не забиваются. Нужен по большому счету результат.

    Если мы будем играть хорошо, но при этом не добиваться результата – это позитивно, но не надолго. А нам необходимо добиваться результата. Сейчас кровь из носу это необходимо», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» победил в 3 из 10 матчей сезона.
    • Команда идет на 9-м месте в РПЛ.
    • В Лиге Европы москвичи стартовали с домашнего поражения от «Легии» (0:1).

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9418

      Cleaner 13 минут назад

      А Почему только сейчас стало нужно добиваться результата? Раньше результат был не нужен?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1457

      mahan 1 час назад

      Одни слова, обещания и извинения. Толку ноль. Болтать не в футбол играть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +931

      Микояновский мясокомбинат 1 час назад

      Если вы хотели крови, вы её получите...

      0
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      Рейтинг: +10114

      житель СПб 1 час назад

      Сейчас лучше молчать. И хоть что-то делать.

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