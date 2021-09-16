Гендиректор «Спартака»: «Сейчас кровь из носу необходимо добиваться результата»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о результатах команды на старте этого сезона.

«Я считаю, что сейчас необходимо двигаться от игры к игре. Даже если у нас получается какой-то позитивный момент, он создан в матче с «Химками», то это не должно никого окрылять.

23 удара по воротам, из них пять в створ – это не приносит результата, если голы не забиваются. Нужен по большому счету результат.

Если мы будем играть хорошо, но при этом не добиваться результата – это позитивно, но не надолго. А нам необходимо добиваться результата. Сейчас кровь из носу это необходимо», – сказал Мележиков.