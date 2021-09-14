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    Лига чемпионов. «Аталанта» сыграла вничью с «Вильярреалом», у Миранчука ассист

    «Вильярреал» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 79-й минуте и спустя четыре минуты отдал голевую передачу на Робина Госенса.

    «Вольфсбург» в меньшинстве выстоял ничью в матче с «Лиллем» (0:0).

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Вильярреал (Испания) – Аталанта (Италия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фройлер, 6; 1:1 – Тригерос, 39; 2:1 – Груневелд, 73; 2:2 – Госенс, 83.

    Группа G

    Лилль (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 0:0

    Удаления: нет – Брукс, 63.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2021 23:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4228

      AtticusFinch 52 минуты назад

      ассист...ахахах...от него мяч отскочил как от стены)))просто Гонсес подскочил вовремя))асист...я не могу...скоро будем радоваться что кто-то русский после матча со стадиона гавно за болельщиками убирает, если таким асисстам радоваться))

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      Рейтинг: +10

      smtmsts 54 минуты назад

      Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки которые знают что хотят либо секса либо отношений! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ------- https://ii1.su/xdeva

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      Рейтинг: +51746

      portero 1 час назад

      Молодец конечно! Но игрок на замену, физика хромает...

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      Рейтинг: +1043

      Alex Y 1 час назад

      Молодец помог избежать поражения)

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