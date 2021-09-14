Лига чемпионов. «Аталанта» сыграла вничью с «Вильярреалом», у Миранчука ассист

«Вильярреал» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 79-й минуте и спустя четыре минуты отдал голевую передачу на Робина Госенса.
«Вольфсбург» в меньшинстве выстоял ничью в матче с «Лиллем» (0:0).
Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
Вильярреал (Испания) – Аталанта (Италия) – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Фройлер, 6; 1:1 – Тригерос, 39; 2:1 – Груневелд, 73; 2:2 – Госенс, 83.
Группа G
Лилль (Франция) – Вольфсбург (Германия) – 0:0
Удаления: нет – Брукс, 63.
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Источник: Бомбардир.ру