Глушаков – о голе «Спартаку»: «Со времен «Локомотива» хотел забить народной команде»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свой гол в ворота «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ.

«Гол «Спартаку» не то чтобы особенный. Это первый для меня мяч. Никогда им не забивал. Где-то в душе была радость, потому что остальным клубам я забивал уже.

Со времен «Локомотива» хотел забить народной команде. Это чувства непередаваемые. Это футбол. Радость на душе была. Можно сказать, что это спортивный интерес», – заявил Глушаков.

«Спартак» обыграл «Химки» со счетом 3:1.

Хавбек выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год.

Глушаков забил в РПЛ со штрафного впервые с 2014 года, а после гола в ворота бывшей команды перекрестился.