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    Глушаков – о голе «Спартаку»: «Со времен «Локомотива» хотел забить народной команде»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свой гол в ворота «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ.

    «Гол «Спартаку» не то чтобы особенный. Это первый для меня мяч. Никогда им не забивал. Где-то в душе была радость, потому что остальным клубам я забивал уже.

    Со времен «Локомотива» хотел забить народной команде. Это чувства непередаваемые. Это футбол. Радость на душе была. Можно сказать, что это спортивный интерес», – заявил Глушаков.

    • «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 3:1.
    • Хавбек выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год.
    • Глушаков забил в РПЛ со штрафного впервые с 2014 года, а после гола в ворота бывшей команды перекрестился.

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    Источник: «Матч ТВ»

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