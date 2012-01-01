Глушаков – о голе «Спартаку»: «Со времен «Локомотива» хотел забить народной команде»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свой гол в ворота «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ.

«Гол «Спартаку» не то чтобы особенный. Это первый для меня мяч. Никогда им не забивал. Где-то в душе была радость, потому что остальным клубам я забивал уже.

Со времен «Локомотива» хотел забить народной команде. Это чувства непередаваемые. Это футбол. Радость на душе была. Можно сказать, что это спортивный интерес», – заявил Глушаков.