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  • Гончаренко – после ничьей с «Ростовом»: «Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру»

Гончаренко – после ничьей с «Ростовом»: «Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру»

13 сентября 2021, 23:17
5

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопросы о матче седьмого тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«После удаления Крыховяка надо было проявлять характер, играть за него. Мы плохо начали игру, были пассивны. Возможно, пауза сказалась. 30 минут даже не пробовали атаковать ворота. К сожалению, футбол за это наказывает тем, что ты забиваешь в свои ворота.

Неудачи в первом тайме? Меня больше всего беспокоит пенальти, если их уже три набежало. Поменяли пенальтистов, а забить никак не можем. Это беспокоит, а не красная карточка или автогол.

Конечно, ничья – это не положительный результат. Мы приехали играть на победу и делали всe возможное для этого. Потеря Крыховяка? Любой игрок, который не сможет играть, – это потеря. Но сейчас у нас обойма шире, попробуем как-то заменить его. Сперцян вышел и хорошо смотрелся.

Работа арбитров? Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру. Были такие свистки, которые абсолютно не к месту. Это сильно поднимает градус игры. Возможно, нам его не хватало, но не за счет судейских решений», – сказал Гончаренко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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general.lizyukov
1631567085
картофельник и здесь жалуется?
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msh88
1631568094
При нем ЦСКА тухлую игру показывал, теперь и Краснодар.
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jek718875
1631593470
Гнать его давно надо,урожай на носу(может там пригодится)
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portero
1631600716
Ростов начал активно, а Быки не были готовы, вышли на расслабоне... ну и кто виноват? наверное тренер не смог настроить команду...
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zigbert
1631604577
Конечно потеря Крыховяка сказалась на игре Краснодара. Хорошо еще что сумели отыграться.
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