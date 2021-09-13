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    Гончаренко – после ничьей с «Ростовом»: «Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопросы о матче седьмого тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    «После удаления Крыховяка надо было проявлять характер, играть за него. Мы плохо начали игру, были пассивны. Возможно, пауза сказалась. 30 минут даже не пробовали атаковать ворота. К сожалению, футбол за это наказывает тем, что ты забиваешь в свои ворота.

    Неудачи в первом тайме? Меня больше всего беспокоит пенальти, если их уже три набежало. Поменяли пенальтистов, а забить никак не можем. Это беспокоит, а не красная карточка или автогол.

    Конечно, ничья – это не положительный результат. Мы приехали играть на победу и делали всe возможное для этого. Потеря Крыховяка? Любой игрок, который не сможет играть, – это потеря. Но сейчас у нас обойма шире, попробуем как-то заменить его. Сперцян вышел и хорошо смотрелся.

    Работа арбитров? Иногда половинчатые судейские решения накаляют игру. Были такие свистки, которые абсолютно не к месту. Это сильно поднимает градус игры. Возможно, нам его не хватало, но не за счет судейских решений», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2021 23:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +146

      msh88 28 минут назад

      При нем ЦСКА тухлую игру показывал, теперь и Краснодар.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3380

      general.lizyukov 45 минут назад

      картофельник и здесь жалуется?

      0
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