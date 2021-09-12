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  • Кержаков: «В первом тайме сыграли не очень хорошо, в этом моя вина. Благодарен ребятам, что выдержали»

Кержаков: «В первом тайме сыграли не очень хорошо, в этом моя вина. Благодарен ребятам, что выдержали»

12 сентября 2021, 21:50
6

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после матча с «Динамо» (2:1).

  • «Нижний» одержал волевую победу, уступая в счете до 75-й минуты.
  • Клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Матч разбился на два отрезка: на первый и второй тайм, что очевидно. Первый тайм мы сыграли не очень хорошо, в этом моя вина, потому что не очень разобрался тактически, как правильней действовать ребятам в тех или иных ситуациях против соперника, когда он играет так, как играло «Динамо». Очень благодарен ребятам за то, что выдержали первый тайм. Мы понимаем, что в первом тайме могло бы быть забито больше голов в наши ворота. За это мужество, за эту самоотдачу очень благодарен ребятам, потому что при счете 0:1 был шанс для спасения.

В перерыве немножечко перестроились, изменили тактическую схему, добавили вперед футболиста, чтобы он оказывал давление на центральных защитников соперника, который под давлением играет немного неуверенно и проще, естественно, потому что за верховые мячи нам легче немножко бороться в верховой зоне. Тем самым мы освободили зоны для атак, чем и воспользовались ребята. Настоящие молодцы», – сказал Кержаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Кержаков Александр
Комментарии (6)
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paracetamol
1631478943
Керж быстро прогрессирует! Отличный тренер из него получается.
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житель СПб
1631479848
Еще раз молодец! Во-первых взял вину на себя, а не на игроков свалил; во-вторых, быстро перестроился и тактически переиграл Шварца! Который так и не понял, что произошло.
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paracetamol
1631515032
Александр обогнал свиней и коней. И это главное!
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portero
1631515797
Саша давай жги дальше...
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Garrincha58
1631517869
везёт пока ББББ,молодец!
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