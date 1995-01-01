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    Кержаков: «В первом тайме сыграли не очень хорошо, в этом моя вина. Благодарен ребятам, что выдержали»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал комментарий после матча с «Динамо» (2:1).

    • «Нижний» одержал волевую победу, уступая в счете до 75-й минуты.
    • Клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    «Матч разбился на два отрезка: на первый и второй тайм, что очевидно. Первый тайм мы сыграли не очень хорошо, в этом моя вина, потому что не очень разобрался тактически, как правильней действовать ребятам в тех или иных ситуациях против соперника, когда он играет так, как играло «Динамо». Очень благодарен ребятам за то, что выдержали первый тайм. Мы понимаем, что в первом тайме могло бы быть забито больше голов в наши ворота. За это мужество, за эту самоотдачу очень благодарен ребятам, потому что при счете 0:1 был шанс для спасения.

    В перерыве немножечко перестроились, изменили тактическую схему, добавили вперед футболиста, чтобы он оказывал давление на центральных защитников соперника, который под давлением играет немного неуверенно и проще, естественно, потому что за верховые мячи нам легче немножко бороться в верховой зоне. Тем самым мы освободили зоны для атак, чем и воспользовались ребята. Настоящие молодцы», – сказал Кержаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12918

      paracetamol 1 минуту назад

      Керж быстро прогрессирует!

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      Рейтинг: +361

      пега 34 минуты назад

      А. Кержаков готов к продолжению банкета.

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