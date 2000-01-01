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    РПЛ. «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду», ведя в счете до 75-й минуты. На 89-й Н'Жи не забил пенальти

    «Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Динамо» (2:1) в гостевом матче 7-го тура РПЛ.

    Московская команда со счетом 1:0 до 75-й минуты. В концовке встречи нападающий хозяев Клинтон Н'Жи не реализовал пенальти.

    «Динамо» занимает четвертое место (13 очков), «Нижний Новгород» – шестое (11 очков).

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Динамо (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Макаров, 13; 1:1 – Горбунов, 75; 1:2 – Калинский, 83.

    Незабитый пенальти: Н'Жи, 89 – Сулейманов, 52.

    Удаления: нет – Масоэро, 88.

    Динамо: Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела, Лаксальт, Фомин (Скопинцев, 80), Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро (Грулев, 86), Тюкавин (Н'Жи, 71).

    Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Каккоев (Могилевец, 25; Ткачук, 74)), Гоцук, Масоэро, Кешкеш, Юлдашев (Берковский, 73), Калинский, Шарипов (Сулейманов, 46), Балай (Горбунов, 60), Эннин.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии26
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      Рейтинг: +456

      Каменный стояк 2 минуты назад

      Вообще конченые...о какой борьбе за высокие места может идти речь, если вот так просто обсираются на ровном месте....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +134

      Legion-o 3 минуты назад

      Это фирменная фишка Динамо, выиграть игру, но проиграть по счету! Кто-то, когда вышел бить Н: Жи думал, что он забьет? Я нет! Когда ж вы ворота научитесь попадать???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46637

      MaxRnD 6 минут назад

      Закрадывается такая шальная мысль, что Кержаков-тренер будет лучше, чем Кержаков-футболист

      2
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      ...
      Рейтинг: +1128

      sерж > MaxRnD 4 минуты назад

      он как футболист забил не мало голов,вы наверное видели его последние 2 сезона

      1
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      ...
      Рейтинг: +46637

      MaxRnD > sерж 3 минуты назад

      А моё высказывание вовсе не означает, что он был плохим футболистом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5632

      порт 11 минут назад

      Вот это дебют, на данный момент НН находится выше в турнирной таблице чем две столичные команды.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9961

      житель СПб 13 минут назад

      Невероятная концовка матча! 2 гола, и не дали забить пендаль... Нижний вызывает уважение и восторг! Молодец Кержаков! Как же он их мотивирует!? Вот кто - будущий тренер сборной! Пусть немного подтянется - и вперед. Я - серьезно.

      6
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      ...
      Рейтинг: +51617

      portero > житель СПб 7 минут назад

      Но своими эмоциями он схож с Карпиным, возможно в Керже и его эмоциях больше позитива.
      Валера наверное чуток устал, очень надеюсь что восстановится и сможет руководить сборной.
      У Карпина пока просто не было времени...
      Керж пусть учится на Нижнем Новгороде, есть у него энергия способная завести....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      monser08 13 минут назад

      Молодцы нижегородцы, Керж приятно удивляет. Так держать

      4
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    • ...
      Рейтинг: +51617

      portero 14 минут назад

      Фартовый Саша Кержаков!!!
      Нижний не ошибся когда его назначил...
      И ведь Саша вытащить может Нижний...

      6
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      ...
      Рейтинг: +16755

      derrik2000 > portero 12 минут назад

      "Фартовый Саша Кержаков!!!"

      Так и вся команда, как оказалось, С ХАРАКТЕРОМ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +51617

      portero > derrik2000 3 минуты назад

      Думаю Сашв своим оптимизмом придаёт им силы, ведь они тупо отбиваются последние две игры первый тайм. Компенсируя недостаток мастерства желанием. Выходят дпугие и так же отдают всё...
      Это его заслуга, смог!!!
      Шварц очень симпатичен, но он не может выразить свои эмоции и мысли чтоб все поняли, переводчик здесь не поможет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16755

      derrik2000 14 минут назад

      Всегда симпатизировал и Шварцу, и всей команде Динамо, ранее показывавшей яркую, пусть и не без ошибок, но атакующую и привлекательную игру, но сегодня мне их нисколечко не жалко.
      Как и ранее в адрес игрочишек Спартака после матча с НН, так и сегодня повторю слова Владимира Маслаченко, какие он кричал в микрофон после финала между Баварией и МЮ в адрес игроков Баварии:
      "ПИЖОНЫ! ПИЖОНЫ!!!"

      3
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      ...
      Рейтинг: +51617

      portero > derrik2000 12 минут назад

      Ну вот все наши клубы пижоны, забьют гол и начинают играть так как будто счет 4:0... ну и ещё дохлые не могут прибавить когда надо...

      2
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      ...
      Рейтинг: +9961

      житель СПб > derrik2000 11 минут назад

      Ну честно - мне жалко... Шварц сначала своим кричал, после 1 ответного гола - типа - вперед, забивайте второй. А после второго - стоял задумчивый и не понимаал, что происходит на поле. Тот случай, когда команда и тренер не успели перестроиться.

      0
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      Рейтинг: +16755

      derrik2000 > portero 6 минут назад

      "все наши клубы пижоны, забьют гол и начинают играть так как будто счет 4:0.."

      Как оказалось, не все.
      Я ЭТО подметил ещё во время матча Спартака с НН.

      P.S. Сравнить получки игрочишек Спартака, Динамо с получками ребят из НН, даже если вконец упёртый, всё равно где-то там далеко-далеко, в глубинах мозга рождается мысль, что не бабло в эту игру на поле играет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16755

      derrik2000 > житель СПб 3 минуты назад

      Видел я, как Шварц своих подгонял, но ЭТО нужно было делать в перерыве.
      МОЩНОЙ накачкой и обещаниями люлей, если что.
      По ходу 2-го тайма "крики выпи" от бровки уже мало помогают.

      0
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      Рейтинг: +20866

      vladimir-7 14 минут назад

      У Динамо трагедия, а Нижний герой.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2373

      ААМ 14 минут назад

      Молодцы нижегородцы и Кержаков! .Сказка о необыкновеном Динамо похоже приказывает долго жить.

      5
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