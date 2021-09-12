РПЛ. «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду», ведя в счете до 75-й минуты. На 89-й Н'Жи не забил пенальти

«Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Динамо» (2:1) в гостевом матче 7-го тура РПЛ.

Московская команда вела в счете до 75-й минуты. В концовке встречи нападающий хозяев Клинтон Н'Жи не реализовал пенальти.

«Динамо» занимает четвертое место (13 очков), «Нижний Новгород» – шестое (11 очков).

Россия. РПЛ. 7-й тур

Динамо (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Макаров, 13; 1:1 – Горбунов, 75; 1:2 – Калинский, 83.

Незабитый пенальти: Н'Жи, 89 – Сулейманов, 52.

Удаления: нет – Масоэро, 88.

Динамо: Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела, Лаксальт, Фомин (Скопинцев, 80), Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро (Грулев, 86), Тюкавин (Н'Жи, 71).

Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Каккоев (Могилевец, 25; Ткачук, 74)), Гоцук, Масоэро, Кешкеш, Юлдашев (Берковский, 73), Калинский, Шарипов (Сулейманов, 46), Балай (Горбунов, 60), Эннин.

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