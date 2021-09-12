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  • РПЛ. «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду», ведя в счете до 75-й минуты. На 89-й Н'Жи не забил пенальти

РПЛ. «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду», ведя в счете до 75-й минуты. На 89-й Н'Жи не забил пенальти

12 сентября 2021, 20:54
134

«Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Динамо» (2:1) в гостевом матче 7-го тура РПЛ.

Московская команда вела в счете до 75-й минуты. В концовке встречи нападающий хозяев Клинтон Н'Жи не реализовал пенальти.

«Динамо» занимает четвертое место (13 очков), «Нижний Новгород» – шестое (11 очков).

Россия. РПЛ. 7-й тур

Динамо (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Макаров, 13; 1:1 – Горбунов, 75; 1:2 – Калинский, 83.

Незабитый пенальти: Н'Жи, 89 – Сулейманов, 52.

Удаления: нет – Масоэро, 88.

Динамо: Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела, Лаксальт, Фомин (Скопинцев, 80), Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро (Грулев, 86), Тюкавин (Н'Жи, 71).

Нижний Новгород: Нигматуллин, Козлов, Каккоев (Могилевец, 25; Ткачук, 74)), Гоцук, Масоэро, Кешкеш, Юлдашев (Берковский, 73), Калинский, Шарипов (Сулейманов, 46), Балай (Горбунов, 60), Эннин.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Нижний Новгород
Комментарии (134)
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Январь 59
1631469431
Аплодирую стоя Нижнему и Кержакову. Был уверен в победе Динамо. Видимо что то пошло не так.
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Рубинище
1631469520
Хороший матч вот посмотрел. Динамики сами виноваты, даже надуманная пенка в конце не помогла, а НН красавцы - вот самая волевая победа. Поздравляю
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ААМ
1631469530
Молодцы нижегородцы и Кержаков! .Сказка о необыкновеном Динамо похоже приказывает долго жить.
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portero
1631469572
Фартовый Саша Кержаков!!! Нижний не ошибся когда его назначил... И ведь Саша вытащить может Нижний...
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monser08
1631469600
Молодцы нижегородцы, Керж приятно удивляет. Так держать
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житель СПб
1631469644
Невероятная концовка матча! 2 гола, и не дали забить пендаль... Нижний вызывает уважение и восторг! Молодец Кержаков! Как же он их мотивирует!? Вот кто - будущий тренер сборной! Пусть немного подтянется - и вперед. Я - серьезно.
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порт
1631469759
Вот это дебют, на данный момент НН находится выше в турнирной таблице чем две столичные команды.
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MaxRnD
1631470052
Закрадывается такая шальная мысль, что Кержаков-тренер будет лучше, чем Кержаков-футболист
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Sancho010365
1631470506
НЖи спас судью от позора, какое пенальти, была борьба поэтому в Европе мы и пролетаем, за такое там не дают сомнительные пенальти. Динамо само виновато, нарвались. Кержаков сам не ожидал такого. Макаров единственно молодец! Тюкавин запорол много моментов
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zigbert
1631476914
В начале матча показалось что крупного поражения Нижнему не избежать. Динамо имело значительное преимущество и игра им давалась легко. Нельзя сказать что после перерыва нижегородцы перехватили инициативу, просто у них получилось несколько удачных атак. После пропущенного гола в обороне у Динамо появилась еще и неуверенность. По игре Динамо не заслуживало поражения но такие матчи в футболе иногда встречаются. "Несчастный случай" не иначе. Нижний Новгород с победой.
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