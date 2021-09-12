Мухин: «Грустно, что не смогу сыграть в дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал тот факт, что он пропустит матч 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Причина – дисквалификация за четыре желтые карточки.

Четвертую он получил сегодня в игре против тульского «Арсенала» (2:2).

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 20 сентября.

«Грустно, что не смогу сыграть в дерби со «Спартаком» из-за перебора карточек.

Конечно, я не думал о том, чтобы получить желтую. Не забыл, конечно, что их было три. К сожалению, так получилось», – сказал Мухин.

Мухин пропустит матч со «Спартаком»