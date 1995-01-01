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    Мухин: «Грустно, что не смогу сыграть в дерби со «Спартаком»

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал тот факт, что он пропустит матч 8-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Причина – дисквалификация за четыре желтые карточки.
    • Четвертую он получил сегодня в игре против тульского «Арсенала» (2:2).
    • Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 20 сентября.

    «Грустно, что не смогу сыграть в дерби со «Спартаком» из-за перебора карточек.

    Конечно, я не думал о том, чтобы получить желтую. Не забыл, конечно, что их было три. К сожалению, так получилось», – сказал Мухин.

    Мухин пропустит матч со «Спартаком»

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    Источник: «Чемпионат»

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