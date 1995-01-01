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    Глушаков: «В программке «Спартак» опубликовал мое спартаковское фото без капитанской повязки. Все ищут где-то подвохи»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поговорил с журналистами и фанатами после матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Раньше он играл за москвичей.

    «Не слышал, как спартаковские трибуны на меня кричали. Посвистывают? Свистеть всегда будут.

    «Спартак» опубликовал в программке мое спартаковское фото без капитанской повязки. Все ищут где-то подвохи», – заметил Глушаков, когда оставлял автограф.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год, был капитаном.
    • С москвичами он брал РПЛ.
    • В текущем сезоне РПЛ Глушаков не пропустил ни матча и забил 4 гола.

    Глушаков забил «Спартаку» со штрафного и перекрестился

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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