Глушаков: «В программке «Спартак» опубликовал мое спартаковское фото без капитанской повязки. Все ищут где-то подвохи»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поговорил с журналистами и фанатами после матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Раньше он играл за москвичей.

«Не слышал, как спартаковские трибуны на меня кричали. Посвистывают? Свистеть всегда будут.

«Спартак» опубликовал в программке мое спартаковское фото без капитанской повязки. Все ищут где-то подвохи», – заметил Глушаков, когда оставлял автограф.

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год, был капитаном.

С москвичами он брал РПЛ.

В текущем сезоне РПЛ Глушаков не пропустил ни матча и забил 4 гола.

Глушаков забил «Спартаку» со штрафного и перекрестился