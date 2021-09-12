Глушаков: «В программке «Спартак» опубликовал мое спартаковское фото без капитанской повязки. Все ищут где-то подвохи»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поговорил с журналистами и фанатами после матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Раньше он играл за москвичей.
«Не слышал, как спартаковские трибуны на меня кричали. Посвистывают? Свистеть всегда будут.
«Спартак» опубликовал в программке мое спартаковское фото без капитанской повязки. Все ищут где-то подвохи», – заметил Глушаков, когда оставлял автограф.
- Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год, был капитаном.
- С москвичами он брал РПЛ.
- В текущем сезоне РПЛ Глушаков не пропустил ни матча и забил 4 гола.
Глушаков забил «Спартаку» со штрафного и перекрестился
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»