Куратор «Химок» Терюшков: «В матче со «Спартаком» команду надломила судейская ошибка»

Министр спорта Московской области и куратор «Химок» Роман Терюшков пожаловался на судейство матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (1:3). В поле встречу обслуживал ростовчанин Сергей Иванов.

«Проиграли, всегда тяжело проигрывать. После первого тайма появился вопрос, зачем нужен VAR, если им не пользоваться. Когда чистый гол отменяют, странная история, но всe равно идeм дальше. Сегодня уступили по движению и по всему, будем готовиться дальше.

Судей традиционно не комментируем, но, если есть VAR, нужно его внимательнее смотреть, а не за пять секунд принимать решение, что был офсайд. Там всe посмотрели, офсайда, конечно, не было никакого.

Надломила ли судейская ошибка «Химки»? Конечно, если после первого тайма был бы счет 1:1, то совсем другая игра была бы, совсем другая схема, вопрос такой подвис. Но ничего страшного, идем дальше, «Спартак» сильнее, это футбол», – сказал Терюшков.

Терюшков ждет реванша со «Спартаком» во 2-м круге.

У «Химок» после 7 туров РПЛ 1 победа.

Следующий соперник – «Уфа» (18 сентября).

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