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  • Куратор «Химок» Терюшков: «В матче со «Спартаком» команду надломила судейская ошибка»

Куратор «Химок» Терюшков: «В матче со «Спартаком» команду надломила судейская ошибка»

11 сентября 2021, 23:11
19

Министр спорта Московской области и куратор «Химок» Роман Терюшков пожаловался на судейство матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (1:3). В поле встречу обслуживал ростовчанин Сергей Иванов.

«Проиграли, всегда тяжело проигрывать. После первого тайма появился вопрос, зачем нужен VAR, если им не пользоваться. Когда чистый гол отменяют, странная история, но всe равно идeм дальше. Сегодня уступили по движению и по всему, будем готовиться дальше.

Судей традиционно не комментируем, но, если есть VAR, нужно его внимательнее смотреть, а не за пять секунд принимать решение, что был офсайд. Там всe посмотрели, офсайда, конечно, не было никакого.

Надломила ли судейская ошибка «Химки»? Конечно, если после первого тайма был бы счет 1:1, то совсем другая игра была бы, совсем другая схема, вопрос такой подвис. Но ничего страшного, идем дальше, «Спартак» сильнее, это футбол», – сказал Терюшков.

  • Терюшков ждет реванша со «Спартаком» во 2-м круге.
  • У «Химок» после 7 туров РПЛ 1 победа.
  • Следующий соперник – «Уфа» (18 сентября).

Куратор «Химок» Терюшков: «Ждем реванша со «Спартаком» во втором круге, там и Мирзов будет»

Куратор «Химок» Терюшков: «Я бы вообще запретил легионеров, они занимают места наших ребят. Задача чемпионата – формирование сборной»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Комментарии (19)
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VVM1964
1631391671
Очередной коммент СЛЕПОГО , ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО человека - там 100 % МЕТРОВЫЙ офсайд , вот только надо посмотреть эпизод чуть раньше , я тоже купился и был в недоумении , но , спасибо репортерам - прокрутили весь момент целиком и ВОПРОСОВ ПРОСТО НЕТ !!! - МЕТР офсайда !!
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SanInstructor
1631393361
Терюшков = Неадекват
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Боцман59rus
1631394690
_' ну не позорился бы сам и тех , кто поставил этого дятла на должность
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ySS
1631395431
Министру спорта МО разрешено изрекать глупости.
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aaaaahhhh
1631396320
если человек глуп - то это министр..
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Томик
1631399165
И ведь за "кураторство" это ещё и деньги получает, небось. Лебедева напоминает, внука юриста.
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Томик
1631399448
В двух передачах подряд было положение "вне игры", а эти олухи всё заявляют и заявляют.
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rash1959
1631426080
Пусть к хутину поплачется, тот рассмотрит и решит всё по понятиям.
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Plyash
1631428763
Уже при первом пасе,секунд за 20 до этого,двое Химчан в офсайде были,просто судья дал доиграть эпизод,как и требуют этого правила.
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JTherry
1631439381
"...появился вопрос, зачем нужен VAR, если им не пользоваться" ...именно ВАР и подтвердил, что Кухарчук, которому отдавали пас, и сам игрок Химок, который получил мяч, оба были в офсайде...
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