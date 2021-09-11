Глеб: «Арсенал» стал середнячком АПЛ. Я чувствовал, что без Венгера будет сложно. Проблема в тренере»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб высказался о ситуации в клубе. По мнению спортсмена, менеджер Микель Артета не справляется.

«Арсенал» скатился до середнячка АПЛ. Когда все требовали отставки Арсена Венгера, я чувствовал, что без него будет очень сложно. Проблема в тренере, уверен.

Венгер с теми игроками, которые у него были, каждый год бодался, каждый год играл в Лиге чемпионов. Показывали зрелищную игру. С уходом Арсена я стал меньше следить за «Арсеналом». Все читалось», – сказал белорус.

«Арсенал» идет в зоне вылета АПЛ.

Глеб играл в Лондоне с 2005 по 2008 год.

Игрок завершил карьеру в 2019 году.

Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»