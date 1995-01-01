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    Глеб: «Арсенал» стал середнячком АПЛ. Я чувствовал, что без Венгера будет сложно. Проблема в тренере»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб высказался о ситуации в клубе. По мнению спортсмена, менеджер Микель Артета не справляется.

    «Арсенал» скатился до середнячка АПЛ. Когда все требовали отставки Арсена Венгера, я чувствовал, что без него будет очень сложно. Проблема в тренере, уверен.

    Венгер с теми игроками, которые у него были, каждый год бодался, каждый год играл в Лиге чемпионов. Показывали зрелищную игру. С уходом Арсена я стал меньше следить за «Арсеналом». Все читалось», – сказал белорус.

    • «Арсенал» идет в зоне вылета АПЛ.
    • Глеб играл в Лондоне с 2005 по 2008 год.
    • Игрок завершил карьеру в 2019 году.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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