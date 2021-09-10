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    Дебютный матч Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед» не покажут в Англии

    В Англии вернули блок на прямые трансляции субботних дневных матчей АПЛ. Этот мораторий упразднялся на время пандемии. Он нужен, чтобы у аудитории не пропадала мотивация ходить на стадионы.

    Этот блок означает, что завтрашний матч «Манчестер Юнайтед»«Ньюкасл» в прямом эфире в Англии не покажут. Он будет доступен только у заграничных вещателей.

    • В этом матче впервые после возращения в АПЛ сыграет Криштиану Роналду.
    • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • Блок на трансляции дневных субботних матчей – английская традиция, существующая с 60-х годов прошлого века.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1334

      Dr.Metal 2 минуты назад

      Вот беда, как бы с ума не сойти от происходящего! )

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