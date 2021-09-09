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    Сборная России – Хиддинку: «Спасибо за все, волшебник»

    Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о завершении тренерской карьеры Гуса Хиддинка.

    «Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всe, волшебник», – говорится в публикации российской сборной в твиттере.

    • Голландец решил уйти из футбола накануне своего 75-летия (исполнится 8 ноября).
    • Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
    • Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.

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    Источник: Твиттер сборной России

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    09.09.2021 23:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +801

      vovan55 20 минут назад

      его бы к нам ... он бы заставил игроков уважать самих себя и играть в футбол, а не отбывать на поле время...

      0
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      Рейтинг: +13702

      KLIM777 1 час назад

      Великий Иваныч!

      1
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      Рейтинг: +9843

      житель СПб 1 час назад

      Спасибо!

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