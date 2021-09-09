Сборная России – Хиддинку: «Спасибо за все, волшебник»

его бы к нам ... он бы заставил игроков уважать самих себя и играть в футбол, а не отбывать на поле время...
Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о завершении тренерской карьеры Гуса Хиддинка.
«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всe, волшебник», – говорится в публикации российской сборной в твиттере.
- Голландец решил уйти из футбола накануне своего 75-летия (исполнится 8 ноября).
- Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
- Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.
Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всe, волшебник pic.twitter.com/SJ0svPWaCb— Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2021