Эриксен в октябре пройдет обследование, которое решит вопрос о продолжении карьеры

У полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена на октябрь запланировано специальное медицинское обследование, которое полностью изучит организм футболиста и ответит на вопрос, может ли он продолжать карьеру после остановки сердца. Процедуры пройдут в Дании.
Сейчас Эриксену установлен дефибриллятор, наличие которого запрещает игроку участвовать в матчах Серии А.
- Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
- Ему сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.
- Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
Эриксен: «Начну играть через 4-5 месяцев. Со мной все хорошо»
Источник: La Gazzetta dello Sport