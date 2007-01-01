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    Эриксен в октябре пройдет обследование, которое решит вопрос о продолжении карьеры

    У полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена на октябрь запланировано специальное медицинское обследование, которое полностью изучит организм футболиста и ответит на вопрос, может ли он продолжать карьеру после остановки сердца. Процедуры пройдут в Дании.

    Сейчас Эриксену установлен дефибриллятор, наличие которого запрещает игроку участвовать в матчах Серии А.

    • Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
    • Ему сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.
    • Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.

    Эриксен: «Начну играть через 4-5 месяцев. Со мной все хорошо»

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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