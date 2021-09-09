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  • Агент Шапи: «В турецком чемпионате Магомеду будет проще показать себя, чем в РПЛ»

Агент Шапи: «В турецком чемпионате Магомеду будет проще показать себя, чем в РПЛ»

9 сентября 2021, 09:23

Вадим Оганян, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, назвал причины перехода своего клиента в «Гиресунспор».

– Шапи начал получать мало игровой практики в «Краснодаре», и клуб пошел навстречу своему воспитаннику, давая добро на то, чтобы парень ушел в аренду.

Я уверен, что в Турции он себя проявит, потому что руководство и тренер турецкого клуба на него очень рассчитывают. Все произошло за один день, очень быстро и оперативно.

Шапи в турецком чемпионате будет проще показать себя, там более атакующий футбол. На мой взгляд, чемпионат Турции ничем не слабее, а в каких-то аспектах сильнее, чем российская лига.

Я не считаю, что это какой-то шаг назад, а именно это период в карьере, где можно себя перезагрузить.

– Как отреагировал на аренду Гончаренко?

– С Виктором Михайловичем у него прекрасные взаимоотношения. Насколько мне известно, главный тренер был доволен Шапи в тренировочных процессах, и много с ним беседовал.

Что же касается его реакции, то думаю, что Гончаренко понимает, что Шапи нужно сменить обстановку и получать больше игрового времени.

– Много говорилось, что Шапи может оказаться в «Ахмате» или в «Урале». Насколько это правда?

– Я совместно с Маликом Арутюновым вел переговоры с турецкими клубами. Мы не занимались трудоустройством Шапи на российском рынке. Об интересе «Ахмата» и «Урала» я читал исключительно из СМИ.

  • Шапи – воспитанник «Краснодара».
  • Турецкий клуб арендовал его до конца сезона-2021/22.
  • «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице Суперлиги.
  • Перед уходом форвард продлил контракт с краснодарцами до 2024 года.

Агент Шапи: «В «Гиресунспоре» он покажет сильные качества и попадeт в сборную России»

Источник: «Матч ТВ»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Гиресунспор Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
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