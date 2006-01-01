Гилерме – о сентябрьских матчах сборной России: «Семь очков в трех играх – вообще супер»

Вратарь сборной России Гилерме доволен сентябрьским сбором. Команда ни разу не проиграла и не пропустила.

«Семь очков в трех матчах – очень хороший результат, вообще супер. У нас было очень мало времени на подготовку», – сказал натурализованный бразилец.