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    Гилерме – о сентябрьских матчах сборной России: «Семь очков в трех играх – вообще супер»

    Вратарь сборной России Гилерме доволен сентябрьским сбором. Команда ни разу не проиграла и не пропустила.

    «Семь очков в трех матчах – очень хороший результат, вообще супер. У нас было очень мало времени на подготовку», – сказал натурализованный бразилец.

    • Накануне россияне победили Мальту (2:0).
    • Россия идет в группе 2-й.
    • Следующий соперник – Словакия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9098

      Cleaner 22 минуты назад

      Футболеры из сборной России, неужели вы не видите, в какое ДЕРЬМО превратилась сборная? Вы как депутаты ничего не видите? У вас все хорошо? Вы сборище кривоногих пешеходов. Играли на уровне Мальты. Могли бы и проиграть, чуть игра бы не так началась. ПОЗОР!...(((

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      Рейтинг: +8870

      alp 33 минуты назад

      им бы в соперники только мальты да кипры.. да и то.. могут последнее место в группе занять.. единсвенное, что умеют делать классно, так это бабло получать. мастерству нет предела. Да, и тренер научился стильно одеваться, и делать умное, задумчивое лицо.

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