Гилерме – о сентябрьских матчах сборной России: «Семь очков в трех играх – вообще супер»

Футболеры из сборной России, неужели вы не видите, в какое ДЕРЬМО превратилась сборная? Вы как депутаты ничего не видите? У вас все хорошо? Вы сборище кривоногих пешеходов. Играли на уровне Мальты. Могли бы и проиграть, чуть игра бы не так началась. ПОЗОР!...(((
Вратарь сборной России Гилерме доволен сентябрьским сбором. Команда ни разу не проиграла и не пропустила.
«Семь очков в трех матчах – очень хороший результат, вообще супер. У нас было очень мало времени на подготовку», – сказал натурализованный бразилец.