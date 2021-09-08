Джикия – журналистам: «Много негатива и ерунды от вас, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться»

Защитник сборной России Георгий Джикия раскритиковал журналистов после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Игрок провел встречу на скамейке запасных.

«Почему перестал общаться с журналистами? Потому что много негатива от вас. Все время какую-то ерунду пишите, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться», – сказал игрок.

В текущем отборе Джикия пропустил только 1 матч.

Россия идет в группе 2-й.

Следующий соперник – Словакия.

Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Мы свою задачу выполнили»