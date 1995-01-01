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    Джикия – журналистам: «Много негатива и ерунды от вас, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться»

    Защитник сборной России Георгий Джикия раскритиковал журналистов после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Игрок провел встречу на скамейке запасных.

    «Почему перестал общаться с журналистами? Потому что много негатива от вас. Все время какую-то ерунду пишите, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться», – сказал игрок.

    • В текущем отборе Джикия пропустил только 1 матч.
    • Россия идет в группе 2-й.
    • Следующий соперник – Словакия.

    Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Мы свою задачу выполнили»

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +24677

      silver29 11 минут назад

      Чем меньше у игрока мастерства, тем больше зазнайства и самомнения. Джикия отстойный игрочишка и нечего у него спрашивать.

      0
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      Рейтинг: +9937

      NewLife 24 минуты назад

      Тебя зюба что ль укусил ?

      0
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      Рейтинг: +11601

      Hektor 84 30 минут назад

      Особо зверствует Жора чердак! Главный жополиз чабана.

      2
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      Рейтинг: +9098

      Cleaner 37 минут назад

      Джикия, вали из сборной. Или играй нормально. Третьего не дано. Ты жиром заплыл, просто бегать тебе уже тяжело, не то, что играть в футбол...(
      ПС: обнаглели наши футболеры. За такую игру их побить надо, а они жалуются на негатив от журналистов.

      2
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      Рейтинг: +7595

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Георгий , если вас "возит" Кипр и Мальта , о каком позитиве можно говорить ?

      2
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      Рейтинг: +3210

      neveldomha 57 минут назад

      А в игре у вас один только позитив))))

      1
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      Рейтинг: +778

      Artemka444 58 минут назад

      Звезду поймал,сначала играть начните за такие деньги!!!
      А то вас возят полупрофи и любители!!!

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      Рейтинг: +16673

      derrik2000 1 час назад

      Совсем обнаглел.
      На футбольном поле вместе с другими и8рочишками как сборной, так и Спартака номер отбывает, а к себе требует доброго отношения.
      В банке, где твоя и других вышеперечисленных получка лежит, требуй к себе добра и внимания!

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      Рейтинг: +1445

      mahan 1 час назад

      Джикия зазвездился не много. Может игроки начнут играть в футбол, а не по полю ходить прогулочным шагом и проигрывать всем подряд ? Тогда и болельщики с журналистами начнут нормально общаться.

      1
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      Рейтинг: +2564

      Derzkiy1 1 час назад

      Попроще нужно быть, как телка обидчивая

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