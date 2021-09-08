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  • Джикия – журналистам: «Много негатива и ерунды от вас, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться»

Джикия – журналистам: «Много негатива и ерунды от вас, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться»

8 сентября 2021, 09:37
22

Защитник сборной России Георгий Джикия раскритиковал журналистов после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Игрок провел встречу на скамейке запасных.

«Почему перестал общаться с журналистами? Потому что много негатива от вас. Все время какую-то ерунду пишите, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться», – сказал игрок.

  • В текущем отборе Джикия пропустил только 1 матч.
  • Россия идет в группе 2-й.
  • Следующий соперник – Словакия.

Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Мы свою задачу выполнили»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Спартак Джикия Георгий
Комментарии (22)
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Garrincha58
1631083358
да кому ты нужен и вообще не понятно он кто русский или нет и почему играет за Россию?, а гимн Родины просто игнорирует разве может быть такой капитаном сборной страны
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Plyash
1631084454
Играть нужно "добрее",тогда журналисты другую правду про вас писать будут.А пока читайте про себя то,что заслужили. Вкурил,Джикия?
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Derzkiy1
1631086063
Попроще нужно быть, как телка обидчивая
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derrik2000
1631086308
Совсем обнаглел. На футбольном поле вместе с другими и8рочишками как сборной, так и Спартака номер отбывает, а к себе требует доброго отношения. В банке, где твоя и других вышеперечисленных получка лежит, требуй к себе добра и внимания!
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Artemka444
1631086726
Звезду поймал,сначала играть начните за такие деньги!!! А то вас возят полупрофи и любители!!!
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Артём84
1631091737
Звезда ***... вопросы ему не нравится ...играйте достойно и вопросы будут нормальные..
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dim29
1631091859
Вашу ,,игру,, смотреть тошно,один брак и вялые передвижения,особенно в спартаке,какая н.а.х.р.е.н доброта,акстись Жора.
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slavа0508
1631092789
Да про вас вообще писать даже не стоит . бумага на которой пишут стоит дороже вашей игры ...
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САДЫЧОК
1631096318
Звездун , который не умеет играть в футбол! Не может отдать точный пас , не поворотлив и не вступает в единоборства и многое другое...
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Бухбух
1631102473
Адекватный футболер такие слова никогда не скажет.
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