Джикия – журналистам: «Много негатива и ерунды от вас, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться»

Чем меньше у игрока мастерства, тем больше зазнайства и самомнения. Джикия отстойный игрочишка и нечего у него спрашивать.
Защитник сборной России Георгий Джикия раскритиковал журналистов после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Игрок провел встречу на скамейке запасных.
«Почему перестал общаться с журналистами? Потому что много негатива от вас. Все время какую-то ерунду пишите, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете – тогда будем общаться», – сказал игрок.
- В текущем отборе Джикия пропустил только 1 матч.
- Россия идет в группе 2-й.
- Следующий соперник – Словакия.
Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Мы свою задачу выполнили»