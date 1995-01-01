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    Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Мы свою задачу выполнили»

    Защитник сборной России Георгий Джикия высказался об уровне российского футбола после победы над Мальтой (2:0) в отборе ЧМ-2022.

    «Почему болельщики свистели? Ну, Мальта владела мячом, выдали хороший отрезок в игре. Нет, наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Если вы ищите какие-то проблемы, то ищите их во мне.

    Самое главное, что мы выполнили то, что могли сделать — заработать 7 очков. Считаю, что мы выполнили свою задачу.

    С пахом есть небольшие проблемы. Она повлияла на то, что я не вышел сегодня. Сегодня с Валерием Георгиевичем приняли такое решение. Спасибо ему за понимание», – сказал Джикия.

    • Сборная России сыграла на ноль в первых трех матчах при Карпине.
    • Россия опустилась на 2-е место в группе H.
    • Мальта – 177-я команда в рейтинге ФИФА. Россия – 41-я.

    Карпин – о 2:0 с Мальтой: «У нас было в десять раз больше подходов. Не хватило спокойствия»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1073

      Enter2006 14 минут назад

      А как же знаменитое: "жизнь - это движение". Если кто-то развивается а ты стоишь на месте - ты 100% деградируешь!

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