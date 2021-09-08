Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Мы свою задачу выполнили»

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался об уровне российского футбола после победы над Мальтой (2:0) в отборе ЧМ-2022.

«Почему болельщики свистели? Ну, Мальта владела мячом, выдали хороший отрезок в игре. Нет, наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Если вы ищите какие-то проблемы, то ищите их во мне.

Самое главное, что мы выполнили то, что могли сделать — заработать 7 очков. Считаю, что мы выполнили свою задачу.

С пахом есть небольшие проблемы. Она повлияла на то, что я не вышел сегодня. Сегодня с Валерием Георгиевичем приняли такое решение. Спасибо ему за понимание», – сказал Джикия.

Сборная России сыграла на ноль в первых трех матчах при Карпине.

Россия опустилась на 2-е место в группе H.

Мальта – 177-я команда в рейтинге ФИФА. Россия – 41-я.

Карпин – о 2:0 с Мальтой: «У нас было в десять раз больше подходов. Не хватило спокойствия»

Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла выйти на первое место в группе