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  • Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Мы свою задачу выполнили»

Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Мы свою задачу выполнили»

8 сентября 2021, 01:44
12

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался об уровне российского футбола после победы над Мальтой (2:0) в отборе ЧМ-2022.

«Почему болельщики свистели? Ну, Мальта владела мячом, выдали хороший отрезок в игре. Нет, наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Если вы ищите какие-то проблемы, то ищите их во мне.

Самое главное, что мы выполнили то, что могли сделать — заработать 7 очков. Считаю, что мы выполнили свою задачу.

С пахом есть небольшие проблемы. Она повлияла на то, что я не вышел сегодня. Сегодня с Валерием Георгиевичем приняли такое решение. Спасибо ему за понимание», – сказал Джикия.

  • Сборная России сыграла на ноль в первых трех матчах при Карпине.
  • Россия опустилась на 2-е место в группе H.
  • Мальта – 177-я команда в рейтинге ФИФА. Россия – 41-я.

Карпин – о 2:0 с Мальтой: «У нас было в десять раз больше подходов. Не хватило спокойствия»

Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла выйти на первое место в группе

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мальта Джикия Георгий
Комментарии (12)
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Enter2006
1631055245
А как же знаменитое: "жизнь - это движение". Если кто-то развивается а ты стоишь на месте - ты 100% деградируешь!
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ab15488
1631061221
Да он философ! Потом скажет это не мы проиграли, это они выиграли! И, да, если весь мир развивается, а вы нет, то это однозначно деградация.
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житель СПб
1631077929
Лучше бы молчал! Надо запретить тупым футболистам публично высказываться.
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neveldomha
1631078303
Ну если исходить из того, что с очень даже неплохо организованной сборной Мальтой, о которой до этого года мало кто слышал , сборная России играла на равных.... То да, наш футбол спрогрессировал до уровня Мальты. Поздравляю.
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Plyash
1631082527
"Если больной хочет жить - врачи бессильны." Джикия,тонкий намёк на твою тупость,но боюсь не поймёшь...
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vladimir-7
1631082994
Джикия, у тебя не с пахом проблема, а с головой и футболом. Видите ли, они свою задачу выполнили, "молодец" капитан.
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jek718875
1631084317
Ну что вы от него хотите, ему мячи постоянно в голову попадают
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