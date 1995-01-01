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    Сборная России сыграла на ноль в трех матчах при Карпине

    Сборная России победила Мальту (2:0) в отборе ЧМ-2022.

    Ранее национальная команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0). Таким образом, Россия не пропустила ни в одном из трех первых матчей при новом главном тренере Валерии Карпине.

    Во всех трех матчах в воротах играл голкипер «Локомотива» Гилерме.

    • Россия опустилась на 2-е место в группе H.
    • Мальта идет на 5-м месте.

    Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла выйти на первое место в группе

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    Источник: Бомбардир.ру

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