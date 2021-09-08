Сборная России сыграла на ноль в трех матчах при Карпине

Сборная России победила Мальту (2:0) в отборе ЧМ-2022.
Ранее национальная команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0). Таким образом, Россия не пропустила ни в одном из трех первых матчей при новом главном тренере Валерии Карпине.
Во всех трех матчах в воротах играл голкипер «Локомотива» Гилерме.
- Россия опустилась на 2-е место в группе H.
- Мальта идет на 5-м месте.
Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла выйти на первое место в группе
Источник: Бомбардир.ру