Сборная России сыграла на ноль в трех матчах при Карпине

Сборная России победила Мальту (2:0) в отборе ЧМ-2022.

Ранее национальная команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0). Таким образом, Россия не пропустила ни в одном из трех первых матчей при новом главном тренере Валерии Карпине.

Во всех трех матчах в воротах играл голкипер «Локомотива» Гилерме.

Россия опустилась на 2-е место в группе H.

Мальта идет на 5-м месте.

Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла выйти на первое место в группе