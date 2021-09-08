Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла выйти на первое место в группе

Сборная России обыграла Мальту (2:0) в матче отбора ЧМ-2022.

На 91-й минуте дебютант сборной России Максим Осипенко нанес удар по воротам гостей, который мог оказаться голевым.

Судя по повторам, мяч после его удара пересек линию ворот Мальты, однако главный арбитр встречи Али Палабыйык и его видеоассистенты посчитали, что гол засчитывать нельзя.

Если бы матч закончился со счетом 3:0, Россия вышла бы на первое место в группе Н.

Лидером квартета по итогам 6-го тура стала Хорватия.