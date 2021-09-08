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  • Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла выйти на первое место в группе

Судья не засчитал гол Осипенко в ворота Мальты. Россия могла выйти на первое место в группе

8 сентября 2021, 00:55
8

Сборная России обыграла Мальту (2:0) в матче отбора ЧМ-2022.

На 91-й минуте дебютант сборной России Максим Осипенко нанес удар по воротам гостей, который мог оказаться голевым.

Судя по повторам, мяч после его удара пересек линию ворот Мальты, однако главный арбитр встречи Али Палабыйык и его видеоассистенты посчитали, что гол засчитывать нельзя.

  • Если бы матч закончился со счетом 3:0, Россия вышла бы на первое место в группе Н.
  • Лидером квартета по итогам 6-го тура стала Хорватия.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ростова»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мальта Осипенко Максим Палабыйык Али
Комментарии (8)
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Spirit_78
1631053158
Зачем вообще нужен ВАР, если он не работает??? И почему на отборочных матчах до сих пор нет системы определения взятия ворот?
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kliker
1631055743
Всё на тоненького. Если смотреть сверху - проекция от мяча возможно касается линии.
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scor-666-009
1631056966
Вот многие считают, что пересёк мяч линию... Но ведь есть проекция мяча при виде сверху, видимо проекцией он и касался линии, поэтому и не засчитали.
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Loko_Roma
1631074104
Вот будет смешно если мы пролетим мимо ЧМ из за этого очевиднейшего гола, да и еще при ВАРе.
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житель СПб
1631078031
Так вот, оказывается, кто во всем виноват! Судья... Ну теперь все стало понятно. А то мы думали - сборная хреново играла.
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житель СПб
1631078096
И почему - квартет, а не секстет (6 команд)?
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zigbert
1631107168
Скорей всего мяч полностью не пересек линию ворот. Да и повторов как следует не показали.
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