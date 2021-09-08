Карпин – о 2:0 с Мальтой: «У нас было в десять раз больше подходов. Не хватило спокойствия»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).

«Честно говоря, не скажу, что было на тоненького – вы говорите про моменты, но я помню момент, когда мы сами покатили вратарю в первом тайме, и второй момент – когда Гилерме после скидки в штрафную потащил. Может, я не помню в запаре.

У Мальты были подходы? Подходов у нас было в десять раз больше, но мы их не исполнили – не хватило последней передачи, спокойствия. Гол забили после прессинга, который отрабатывали, отбирали мячи, но не использовали пространство.

Если бы раньше забили второй гол, то раскрепостились бы. При счeте 1:0, то любой момент, отскок, скидка та, создала напряг. Поэтому и кажется, что на тоненького, но был бы счeт 2:0 – было бы спокойнее», – сказал Карпин.

Сборная России сыграла на ноль в первых трех матчах при Карпине.

Россия опустилась на 2-е место в группе H.

Мальта – 177-я команда в рейтинге ФИФА. Россия – 41-я.

Тренер Мальты: «Могли выиграть у России. Сыграли неплохо»