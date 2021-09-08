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  • Карпин – о 2:0 с Мальтой: «У нас было в десять раз больше подходов. Не хватило спокойствия»

Карпин – о 2:0 с Мальтой: «У нас было в десять раз больше подходов. Не хватило спокойствия»

8 сентября 2021, 01:28
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).

«Честно говоря, не скажу, что было на тоненького – вы говорите про моменты, но я помню момент, когда мы сами покатили вратарю в первом тайме, и второй момент – когда Гилерме после скидки в штрафную потащил. Может, я не помню в запаре.

У Мальты были подходы? Подходов у нас было в десять раз больше, но мы их не исполнили – не хватило последней передачи, спокойствия. Гол забили после прессинга, который отрабатывали, отбирали мячи, но не использовали пространство.

Если бы раньше забили второй гол, то раскрепостились бы. При счeте 1:0, то любой момент, отскок, скидка та, создала напряг. Поэтому и кажется, что на тоненького, но был бы счeт 2:0 – было бы спокойнее», – сказал Карпин.

  • Сборная России сыграла на ноль в первых трех матчах при Карпине.
  • Россия опустилась на 2-е место в группе H.
  • Мальта – 177-я команда в рейтинге ФИФА. Россия – 41-я.

Тренер Мальты: «Могли выиграть у России. Сыграли неплохо»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мальта Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Enter2006
1631055824
Тренировочные игры закончились, посмотрим на результаты впереди!
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ab15488
1631061815
Если вы с мальтой нервничаете, че дальше то будет?!
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talgatnurzhanov2006
1631074983
Если бы Черчесов сказал бы такие слова его бы хейтеры размазали, а хейтеры это все болелы страны.
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GammiD
1631083321
Да не донастрой, как два в начале забили, так сразу булки расслабили. Кое как собрались во второй половине второго тайма. Пиз...Ть надо их Валерка палками в перерывах таках матчей или ********* в анус, что бы на месте стоять не могли.
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Artemka444
1631087028
Да а то что мы в пас не умеем играть вас особо не напрягает У Кипра с Мальтой мяч держался не то что у нас
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sochi-2013
1631090959
Чудак(М), поставил личное выше интересов сборной, и хвастается победой над Мальтой, при отвратительной игре!
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житель СПб
1631093522
Поняли, насколько все общество возмущено, и все начали оправдываться и придумывать оправдания...
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