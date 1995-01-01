Смолов: «Мальта – не манекены. У них была серия из семи матчей без поражений»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

«У них была серия из семи матчей без поражений, это рекорд. Относимся с уважением к любому сопернику, но мы ориентируемся на свою игру, будем играть от себя, но на другой части поля стоят не манекены», – сказал Смолов.