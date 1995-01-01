Смолов: «Мальта – не манекены. У них была серия из семи матчей без поражений»

Согласен, главное на свою игру больше делать акцент, а то с Кипром после часа игры сами в "манекены" превратились, хорошо что в той команде ещё кривоногей наших оказались.
В общем "волнительно", а то за годы Черчесова и Дзюбы приучили что карликов "топчем" стабильно, а тут теперь всё заново осваивать.
Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой.
«У них была серия из семи матчей без поражений, это рекорд. Относимся с уважением к любому сопернику, но мы ориентируемся на свою игру, будем играть от себя, но на другой части поля стоят не манекены», – сказал Смолов.
- Матч начнется в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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