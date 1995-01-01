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    Смолов: «Мальта – не манекены. У них была серия из семи матчей без поражений»

    Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

    «У них была серия из семи матчей без поражений, это рекорд. Относимся с уважением к любому сопернику, но мы ориентируемся на свою игру, будем играть от себя, но на другой части поля стоят не манекены», – сказал Смолов.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7360

      FanatSerj 35 минут назад

      Согласен, главное на свою игру больше делать акцент, а то с Кипром после часа игры сами в "манекены" превратились, хорошо что в той команде ещё кривоногей наших оказались.
      В общем "волнительно", а то за годы Черчесова и Дзюбы приучили что карликов "топчем" стабильно, а тут теперь всё заново осваивать.

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      Рейтинг: +1740

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Правильно. Надо настраиваться. Особенно Федор настроенный и не настроенный это огромная разница. Убедительной победы!

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