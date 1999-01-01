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    Президент «Урала»: «Никаких разговоров по Шапи с «Краснодаром» не было»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в екатеринбургский клуб.

    «Шапи в команде нет. Связывался ли «Краснодар» с нами? Никаких разговоров по Шапи у нас не было», – сказал Иванов.

    Сообщалось, что услуги Шапи также были предложены «Кайсериспору» из турецкой Суперлиги.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4834

      Ганнибал Лектор 12 секунд назад

      Ну понятно, зачем вам нормальные игроки? Вы всякой шелупонью из ФНЛ комплектуетесь, и тренера - бездарь редкостную откопали.

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