Президент «Урала»: «Никаких разговоров по Шапи с «Краснодаром» не было»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в екатеринбургский клуб.
«Шапи в команде нет. Связывался ли «Краснодар» с нами? Никаких разговоров по Шапи у нас не было», – сказал Иванов.
Сообщалось, что услуги Шапи также были предложены «Кайсериспору» из турецкой Суперлиги.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»