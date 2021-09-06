Президент «Урала»: «Никаких разговоров по Шапи с «Краснодаром» не было»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в екатеринбургский клуб.

«Шапи в команде нет. Связывался ли «Краснодар» с нами? Никаких разговоров по Шапи у нас не было», – сказал Иванов.

Сообщалось, что услуги Шапи также были предложены «Кайсериспору» из турецкой Суперлиги.