«РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил Шапи «Уралу» и «Кайсериспору»

Помните фильм Гараж, пишу с грустью. Печально всё, отгрохать офанаренный стадион вроде бы по лекалам Донбасс-арены и создав свою школу, а воспитанников на выходе нет, это страшно для города Краснодара. Ну хотя бы один из 20 Павлюченко получился, ужас. Но есть Галицкий, есть комиссия которая набирала желающих учится, тренеры школы они что не видели и не могли Галицкому подсказать, что всё безрезультатно. Либо тут другое, а если Шапи заиграет в Турции, тут вопросы к клубу наверное - сколько тренеров поменялось в команде, как и в Спартаке и результата ноль.
«Краснодар» пытается трудоустроить полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, услуги футболиста были предложены «Уралу» и «Кайсериспору» из турецкой Суперлиги.
Препятствием для перехода может стать личный контракт Шапи на сумму около 3 миллионов рублей в месяц. В РПЛ сложно найти клуб, который будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему хавбеку, учитывая то, что он редко появляется в старте «Краснодара».
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.