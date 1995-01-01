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    «РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил Шапи «Уралу» и «Кайсериспору»

    «Краснодар» пытается трудоустроить полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает «РБ-Спорт».

    По информации источника, услуги футболиста были предложены «Уралу» и «Кайсериспору» из турецкой Суперлиги.

    Препятствием для перехода может стать личный контракт Шапи на сумму около 3 миллионов рублей в месяц. В РПЛ сложно найти клуб, который будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему хавбеку, учитывая то, что он редко появляется в старте «Краснодара».

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии11
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      Рейтинг: +337

      Sancho010365 3 минуты назад

      Помните фильм Гараж, пишу с грустью. Печально всё, отгрохать офанаренный стадион вроде бы по лекалам Донбасс-арены и создав свою школу, а воспитанников на выходе нет, это страшно для города Краснодара. Ну хотя бы один из 20 Павлюченко получился, ужас. Но есть Галицкий, есть комиссия которая набирала желающих учится, тренеры школы они что не видели и не могли Галицкому подсказать, что всё безрезультатно. Либо тут другое, а если Шапи заиграет в Турции, тут вопросы к клубу наверное - сколько тренеров поменялось в команде, как и в Спартаке и результата ноль.

      0
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      Рейтинг: +16649

      derrik2000 1 час назад

      Магомед-Шапи Сулейменов - это зеркало нынешней молодёжи.
      Не только в футболе.
      Бабло для них - ЦЕЛЬ а не средство для достижения цели.
      Я не имею в виду какую-то меркантильную цель.
      Из нынешней молодёжи ПОКА (надеюсь, что не ошибусь и в дальнейшем) радуют молодые динамовцы: видимо немец Шварц нашёл к ним единственно правильный подход.
      И ФСЁ! (((

      2
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      Рейтинг: +2651

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А был чуть ли не звездой.

      2
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      Рейтинг: +3283

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Не выдержал вес личного контракта))

      0
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      Рейтинг: +12767

      paracetamol 3 часа назад

      Продать всех своих воспитанников и купить дешевых не.гров - вот наша задача, сказал Галицкий.

      3
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      Рейтинг: +1635

      VGreen 3 часа назад

      ну вот и свои расхваленные воспитанники Краснодара...Игнатьева продали, Уткина в аренду, Шапи не знают куда деть.
      а вот в Локо 7-8 своих воспитанников игроки основы (в основном составе или стабильно выходят на замену) и почти столько же в резерве

      3
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      Рейтинг: +192

      Блямба 3 часа назад

      Самотык какой-то.
      Пощёчина себе,Сергей Николаевич..(
      Неужели не найти нужных слов,чтобы поставить в третью позицию безумно талантливого ,но своенравного абрека.
      Обидно за Магу. И вообще.Обидно.

      3
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      Рейтинг: +3194

      Дедуктор > Блямба 2 часа назад

      Проблема в том, что такие абреки очень вредят психологическому климату в команде. И никто из предыдущих тренеров Краснодара не смог привить абреку командный образ мыслей и соответствующую игру. В Турции ему бы - самый раз. Там его быстро обломают. Или партнеры, или болельщики. А игрок он не без таланта, но - очень тупой. Поэтому хорошей перспективы не имеет. Дзагоев, например, тоже психологически очень проблемный чел. Но в игроцком плане его тупым никак не назовешь.

      4
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      Рейтинг: +192

      Блямба > Дедуктор 2 часа назад

      Спасибо.
      Самому лень было.
      Всё верно.

      2
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      Рейтинг: +1333

      Dr.Metal 3 часа назад

      Вслед за Игнатьевым захотел походу зп побольше, отсюда и потерял место в составе. Рано гонятся за деньгами ребятишки

      1
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      Рейтинг: +101

      fanfckrasnodar 3 часа назад

      ого. вот это поворот...

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