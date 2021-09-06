«РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил Шапи «Уралу» и «Кайсериспору»

«Краснодар» пытается трудоустроить полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, услуги футболиста были предложены «Уралу» и «Кайсериспору» из турецкой Суперлиги.
Препятствием для перехода может стать личный контракт Шапи на сумму около 3 миллионов рублей в месяц. В РПЛ сложно найти клуб, который будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему хавбеку, учитывая то, что он редко появляется в старте «Краснодара».
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: «РБ-Спорт»