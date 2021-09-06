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  • «РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил Шапи «Уралу» и «Кайсериспору»

«РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил Шапи «Уралу» и «Кайсериспору»

6 сентября 2021, 16:28
14

«Краснодар» пытается трудоустроить полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, услуги футболиста были предложены «Уралу» и «Кайсериспору» из турецкой Суперлиги.

Препятствием для перехода может стать личный контракт Шапи на сумму около 3 миллионов рублей в месяц. В РПЛ сложно найти клуб, который будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему хавбеку, учитывая то, что он редко появляется в старте «Краснодара».

  • Шапи – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
  • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Краснодар Урал Кайсериспор Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (14)
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Dr.Metal
1630935207
Вслед за Игнатьевым захотел походу зп побольше, отсюда и потерял место в составе. Рано гонятся за деньгами ребятишки
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Блямба
1630936101
Самотык какой-то. Пощёчина себе,Сергей Николаевич..( Неужели не найти нужных слов,чтобы поставить в третью позицию безумно талантливого ,но своенравного абрека. Обидно за Магу. И вообще.Обидно.
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VGreen
1630936314
ну вот и свои расхваленные воспитанники Краснодара...Игнатьева продали, Уткина в аренду, Шапи не знают куда деть. а вот в Локо 7-8 своих воспитанников игроки основы (в основном составе или стабильно выходят на замену) и почти столько же в резерве
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paracetamol
1630936320
Продать всех своих воспитанников и купить дешевых не.гров - вот наша задача, сказал Галицкий.
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Oldtrafford83
1630939008
Не выдержал вес личного контракта))
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Иван Петров 1986
1630940124
А был чуть ли не звездой.
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derrik2000
1630944035
Магомед-Шапи Сулейменов - это зеркало нынешней молодёжи. Не только в футболе. Бабло для них - ЦЕЛЬ а не средство для достижения цели. Я не имею в виду какую-то меркантильную цель. Из нынешней молодёжи ПОКА (надеюсь, что не ошибусь и в дальнейшем) радуют молодые динамовцы: видимо немец Шварц нашёл к ним единственно правильный подход. И ФСЁ! (((
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Sancho010365
1630947636
Помните фильм Гараж, пишу с грустью. Печально всё, отгрохать офанаренный стадион вроде бы по лекалам Донбасс-арены и создав свою школу, а воспитанников на выходе нет, это страшно для города Краснодара. Ну хотя бы один из 20 Павлюченко получился, ужас. Но есть Галицкий, есть комиссия которая набирала желающих учится, тренеры школы они что не видели и не могли Галицкому подсказать, что всё безрезультатно. Либо тут другое, а если Шапи заиграет в Турции, тут вопросы к клубу наверное - сколько тренеров поменялось в команде, как и в Спартаке и результата ноль.
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Кузьмич на трибуне
1630949948
Результат работы агентов на заставил себя долго ждать. Эх!!!! Если бы в ответ на письмо Шалимова и 14 игроков в 1993 году всех без исключения дисквалифицировали, с полным лишением права играть в профессиональных клубах, а вслед за эти лишили бы визы на выезд за границу, меньше бы было Кокориных, Сычёвых, Деньгисовых. и как следствие всяких Игнатьевых и Шапи.
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zigbert
1631001569
Если он не тянет в Краснодаре, будет лучше его продать. Пока стоимость его довольно высокая. Только вот не всем клубам РПЛ он будет по карману, учитывая еще его зарплату.
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