«РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил Шапи «Уралу» и «Кайсериспору»

«Краснодар» пытается трудоустроить полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, услуги футболиста были предложены «Уралу» и «Кайсериспору» из турецкой Суперлиги.

Препятствием для перехода может стать личный контракт Шапи на сумму около 3 миллионов рублей в месяц. В РПЛ сложно найти клуб, который будет полностью выплачивать зарплату 21-летнему хавбеку, учитывая то, что он редко появляется в старте «Краснодара».