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    Бразильская сторона прервала матч с Аргентиной. Причина – четверо аргентинцев, которые попали в страну с нарушениями

    Стала известна причина приостановки матча отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины. Встреча была прервана на 5-й минуте.

    Перед игрой власти Бразилии потребовали от Аргентины отправить на самоизоляцию четырех футболистов, приехавших в страну из Англии. На игру в Сан-Паулу прилетели Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро.

    Все прибывающие в Бразилию из Англии должны пройти 14-дневный карантин.

    Аргентина проигнорировала требования. Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли в этом матче в стартовом составе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    05.09.2021 22:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +773

      Artemka444 59 минут назад

      Позорище полное!!!

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      Рейтинг: +16559

      JTherry 1 час назад

      обычный южноамериканский бардак - Ло Чельсо и Ромеро, представляющие АПЛ, не прошли карантин...) впервые на экранах ТВ...!!! похоже, все закончится технарем... вот только виновата организатор матча - Бразилия...

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      Рейтинг: +598

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      Перед игрой власти Бразилии потребовали от Аргентины отправить на самоизоляцию четырех футболистов.

      почему перед игрой?
      почему не перенести поединок в другую страну?

      почему тогда команды из Англии играли домашние матчи еврокубков на выезде, когда Великобритания вводила карантинные запреты.

      удачи FIFA теперь разхлёбывать это говно.

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      Рейтинг: +7360

      FanatSerj 1 час назад

      Бардак бардаком всех бюрократов наказать и расстрелять.

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      Рейтинг: +961

      Alex Y 1 час назад

      А раньше нельзя бы специально что ли)))

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      Рейтинг: +11577

      Hektor 84 1 час назад

      Бомбардир как всегда на ручнике)))))

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