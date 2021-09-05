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  • Бразильская сторона прервала матч с Аргентиной. Причина – четверо аргентинцев, которые попали в страну с нарушениями

Бразильская сторона прервала матч с Аргентиной. Причина – четверо аргентинцев, которые попали в страну с нарушениями

5 сентября 2021, 22:42
14

Стала известна причина приостановки матча отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины. Встреча была прервана на 5-й минуте.

Перед игрой власти Бразилии потребовали от Аргентины отправить на самоизоляцию четырех футболистов, приехавших в страну из Англии. На игру в Сан-Паулу прилетели Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро.

Все прибывающие в Бразилию из Англии должны пройти 14-дневный карантин.

Аргентина проигнорировала требования. Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли в этом матче в стартовом составе.

Источник: TyC Sports
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Аргентина
Комментарии (14)
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Hektor 84
1630871068
Бомбардир как всегда на ручнике)))))
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Alex Y
1630871082
А раньше нельзя бы специально что ли)))
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FanatSerj
1630871207
Бардак бардаком всех бюрократов наказать и расстрелять.
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сутулая собака и лисы
1630872073
Перед игрой власти Бразилии потребовали от Аргентины отправить на самоизоляцию четырех футболистов. почему перед игрой? почему не перенести поединок в другую страну? почему тогда команды из Англии играли домашние матчи еврокубков на выезде, когда Великобритания вводила карантинные запреты. удачи FIFA теперь разхлёбывать это говно.
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JTherry
1630872163
обычный южноамериканский бардак - Ло Чельсо и Ромеро, представляющие АПЛ, не прошли карантин...) впервые на экранах ТВ...!!! похоже, все закончится технарем... вот только виновата организатор матча - Бразилия...
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Artemka444
1630873270
Позорище полное!!!
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kliker
1630881856
Начав играть мускулами государства, бразильцы крупно облажались с футболом, и теперь возможно будут либо дисквалифицированы как федерация на какой-то приличный срок, либо отделаются легко - только технарём. Переигровки не жду. Календарь расписан.
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kliker
1630882311
Ещё одна мысль: вначале они запретили общение между странами, воздвигнув препоны для людей. Теперь они срывают уже международные спортивные мероприятия, выдумывая запреты на въезд команд.
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Oldtrafford83
1630901983
Теперь из за 4-х футболистов начнется новая волна пандемии))
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maygli
1630921811
Каждая страна устанавливает свои правила ковида? Прекрасно.
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