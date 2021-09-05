Бразильская сторона прервала матч с Аргентиной. Причина – четверо аргентинцев, которые попали в страну с нарушениями

Стала известна причина приостановки матча отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины. Встреча была прервана на 5-й минуте.

Перед игрой власти Бразилии потребовали от Аргентины отправить на самоизоляцию четырех футболистов, приехавших в страну из Англии. На игру в Сан-Паулу прилетели Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро.

Все прибывающие в Бразилию из Англии должны пройти 14-дневный карантин.

Аргентина проигнорировала требования. Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли в этом матче в стартовом составе.