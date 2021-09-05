Лукаку: «В Манчестер Юнайтед» я был в глубокой яме. Оттуда меня вытянул «Интер»

Нападающий Ромелу Лукаку рассказал, что не чувствовал себя комфортно в «Манчестер Юнайтед». Он был в команде с 2017 по 2019 год.

«В «Манчестер Юнайтед» я был в глубокой яме, из которой меня вытянул «Интер». Поэтому я не стал решать вопрос с трансфером в «Челси» за спиной «Интера». Я пришел к главному тренеру Симоне Индзаги и попросил договориться с «Челси». Мыслями я был уже не в Милане.

«Челси» – мой клуб. Всем известно, сколько он значит для меня», – сказал Лукаку.