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    Лукаку: «В Манчестер Юнайтед» я был в глубокой яме. Оттуда меня вытянул «Интер»

    Нападающий Ромелу Лукаку рассказал, что не чувствовал себя комфортно в «Манчестер Юнайтед». Он был в команде с 2017 по 2019 год.

    «В «Манчестер Юнайтед» я был в глубокой яме, из которой меня вытянул «Интер». Поэтому я не стал решать вопрос с трансфером в «Челси» за спиной «Интера». Я пришел к главному тренеру Симоне Индзаги и попросил договориться с «Челси». Мыслями я был уже не в Милане.

    «Челси» – мой клуб. Всем известно, сколько он значит для меня», – сказал Лукаку.

    • Лукаку был в «Челси» в 2011-2014 годах, провел 10 матчей в АПЛ.
    • С «Интером» игрок взял скудетто.
    • Этим летом «Челси» вернул Лукаку за 115 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sports

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