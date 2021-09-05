Лукаку: «Никогда не сравнивайте меня с Роналду, это бесполезно»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку призвал избегать сравнений себя с Криштиану Роналду. Бельгиец видит португальца одним из лучших в истории.

«Никогда не сравнивайте меня с Роналду. Сравнение статистики и всего остального – это бесполезно. Для меня Криштиану входит в тройку лучших футболистов в истории. То, чего он добился, – это невероятно. Хорошо для АПЛ, что Роналду вернулся», – сказал Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» вернул Роналду за 15 миллионов евро, которые уплатил «Ювентусу».

Португалец уже переехал с семьей в Манчестер.

С «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Лигу чемпионов (2008 год).

Лукаку – о Роналду: «Он завидует моей силе и точности»