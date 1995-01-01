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    Лукаку: «Никогда не сравнивайте меня с Роналду, это бесполезно»

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку призвал избегать сравнений себя с Криштиану Роналду. Бельгиец видит португальца одним из лучших в истории.

    «Никогда не сравнивайте меня с Роналду. Сравнение статистики и всего остального – это бесполезно. Для меня Криштиану входит в тройку лучших футболистов в истории. То, чего он добился, – это невероятно. Хорошо для АПЛ, что Роналду вернулся», – сказал Лукаку.

    • «Манчестер Юнайтед» вернул Роналду за 15 миллионов евро, которые уплатил «Ювентусу».
    • Португалец уже переехал с семьей в Манчестер.
    • С «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Лигу чемпионов (2008 год).

    Лукаку – о Роналду: «Он завидует моей силе и точности»

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    Источник: Goal

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