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    Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» забил 392 гола. 7-е номера в «Юнайтед» за это время – 24 гола

    Криштиану Роналду получил в «Манчестер Юнайтед» седьмой номер. За время отсутствия португальца в клубе (2009-2021 годы) носившие этот номер футболисты суммарно забили 24 гола. Их список таков.

    Майкл Оуэн (2009-2012 годы, пять голов);

    Антонио Валенсия (2012-2014 годы, один гол);

    Анхель Ди Мария (2014-2015 годы, три гола);

    Мемфис Депай (2015-2017 годы, два гола);

    Алексис Санчес (2017-2019 годы, три гола);

    Эдинсон Кавани (2020-2021 годы, десять голов).

    Сам Роналду за период отсутствия в «Манчестер Юнайтед» забил 392 мяча.

    Роналду поблагодарил Кавани за передачу седьмого номера

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    Источник: твиттер Football on BT Sport

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