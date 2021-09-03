Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» забил 392 гола. 7-е номера в «Юнайтед» за это время – 24 гола

Криштиану Роналду получил в «Манчестер Юнайтед» седьмой номер. За время отсутствия португальца в клубе (2009-2021 годы) носившие этот номер футболисты суммарно забили 24 гола. Их список таков.

Майкл Оуэн (2009-2012 годы, пять голов);

Антонио Валенсия (2012-2014 годы, один гол);

Анхель Ди Мария (2014-2015 годы, три гола);

Мемфис Депай (2015-2017 годы, два гола);

Алексис Санчес (2017-2019 годы, три гола);

Эдинсон Кавани (2020-2021 годы, десять голов).

Сам Роналду за период отсутствия в «Манчестер Юнайтед» забил 392 мяча.

Роналду поблагодарил Кавани за передачу седьмого номера