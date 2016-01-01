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    Защитник «Крыльев Советов» Карпов перешел в «Химки»

    Центральный защитник Максим Карпов продолжит карьеру в «Химках».

    Подмосковный клуб арендовал 26-летнего футболиста у «Крыльев Советов» до конца сезона.

    «Очень рад присоединиться к «Химкам». У меня был непростой период, связанный с травмой, но сейчас всe позади – готов играть и приносить пользу команде.

    «Химки» – известный клуб, с которым я не раз встречался на футбольном поле ещe в ФНЛ. Спасибо руководству и тренерскому штабу, что предоставили такой шанс. Сделаю всe возможное, чтобы помочь «Химкам» в этом сезоне», – сказал игрок.

    • Карпов – воспитанник «Зенита».
    • В составе «Крыльев» он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 29 матчах.
    • Рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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