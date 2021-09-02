Защитник «Крыльев Советов» Карпов перешел в «Химки»

Центральный защитник Максим Карпов продолжит карьеру в «Химках».

Подмосковный клуб арендовал 26-летнего футболиста у «Крыльев Советов» до конца сезона.

«Очень рад присоединиться к «Химкам». У меня был непростой период, связанный с травмой, но сейчас всe позади – готов играть и приносить пользу команде.

«Химки» – известный клуб, с которым я не раз встречался на футбольном поле ещe в ФНЛ. Спасибо руководству и тренерскому штабу, что предоставили такой шанс. Сделаю всe возможное, чтобы помочь «Химкам» в этом сезоне», – сказал игрок.