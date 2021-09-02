Крицюк – о «Зените»: «Для меня это самый большой вызов в карьере»

Вратарь Станислав Крицюк прокомментировал переход из «Жил Висенте» в «Зенит»..

— Расскажите, как вы узнали о предложении «Зенита»: при каких обстоятельствах это было, чем вы в тот момент занимались и как давно это случилось?

— Это был звонок после тренировки — Сергей Богданович позвонил мне, мы с ним поговорили и все обсудили. Он спросил, интересен ли мне переход в «Зенит», и я ответил положительно. А дальше обсуждали нюансы.

— Под каким номером вы будете защищать ворота сине-бело-голубых?

— Под первым, к счастью, он оказался свободен. Я очень этому рад.

— Эта цифра значит для вас что-то особенное или же это просто самый понятный вратарский номер?

— Наверное, просто позиция вратаря для меня ассоциируется с первым номером. Это значит, быть всегда первым. Плюс, я родился первого числа. Мне нравится эта цифра.

— Большую часть карьеры вы провели в Португалии, а также играли за «Краснодар». Может ли вы назвать «Зенит» новым большим вызовом?

— Да, конечно. Наверное, для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он будет. Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда приедет из расположения сборных и мы начнем полноценно тренироваться.