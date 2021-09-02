Крицюк – о «Зените»: «Для меня это самый большой вызов в карьере»

Вратарь Станислав Крицюк прокомментировал переход из «Жил Висенте» в «Зенит»..
— Расскажите, как вы узнали о предложении «Зенита»: при каких обстоятельствах это было, чем вы в тот момент занимались и как давно это случилось?
— Это был звонок после тренировки — Сергей Богданович позвонил мне, мы с ним поговорили и все обсудили. Он спросил, интересен ли мне переход в «Зенит», и я ответил положительно. А дальше обсуждали нюансы.
— Под каким номером вы будете защищать ворота сине-бело-голубых?
— Под первым, к счастью, он оказался свободен. Я очень этому рад.
— Эта цифра значит для вас что-то особенное или же это просто самый понятный вратарский номер?
— Наверное, просто позиция вратаря для меня ассоциируется с первым номером. Это значит, быть всегда первым. Плюс, я родился первого числа. Мне нравится эта цифра.
— Большую часть карьеры вы провели в Португалии, а также играли за «Краснодар». Может ли вы назвать «Зенит» новым большим вызовом?
— Да, конечно. Наверное, для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он будет. Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда приедет из расположения сборных и мы начнем полноценно тренироваться.
- Контракт с 30-летним голкипером подписан по схеме «1+1». Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- Крицюк провел 6 матчей за «Жил Висенте» в этом сезоне, пропустил 4 гола.
- С 2016 по 2020 год Крицюк играл за «Краснодар».