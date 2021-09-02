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    Крицюк – о «Зените»: «Для меня это самый большой вызов в карьере»

    Вратарь Станислав Крицюк прокомментировал переход из «Жил Висенте» в «Зенит»..

    — Расскажите, как вы узнали о предложении «Зенита»: при каких обстоятельствах это было, чем вы в тот момент занимались и как давно это случилось?

    — Это был звонок после тренировки — Сергей Богданович позвонил мне, мы с ним поговорили и все обсудили. Он спросил, интересен ли мне переход в «Зенит», и я ответил положительно. А дальше обсуждали нюансы.

    — Под каким номером вы будете защищать ворота сине-бело-голубых?

    — Под первым, к счастью, он оказался свободен. Я очень этому рад.

    — Эта цифра значит для вас что-то особенное или же это просто самый понятный вратарский номер?

    — Наверное, просто позиция вратаря для меня ассоциируется с первым номером. Это значит, быть всегда первым. Плюс, я родился первого числа. Мне нравится эта цифра.

    — Большую часть карьеры вы провели в Португалии, а также играли за «Краснодар». Может ли вы назвать «Зенит» новым большим вызовом?

    — Да, конечно. Наверное, для меня это самый большой вызов, и очень волнующе, каким он будет. Испытываю положительное волнение и с нетерпением жду, когда вся команда приедет из расположения сборных и мы начнем полноценно тренироваться.

    • Контракт с 30-летним голкипером подписан по схеме «1+1». Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • Крицюк провел 6 матчей за «Жил Висенте» в этом сезоне, пропустил 4 гола.
    • С 2016 по 2020 год Крицюк играл за «Краснодар».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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