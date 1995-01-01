Журналист Романо: сегодня «Зенит» объявит о переходе Крицюка. Сумма трансфера – 4 миллиона

Зачем!
Не понял..
У нас такой же привоз сейчас стоит в рамке..
Зачем их два?
Российский вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк перейдет в «Зенит».
По информации журналиста Фабрицио Романо, петербуржцы заплатят за 30-летнего голкипера 4 миллиона евро.
Крицюк уже вылетел в Санкт-Петербург, что подписать контракт с клубом. Официально о трансфере будет объявлено сегодня.
- Крицюк в июне подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года.
- Он провел 6 матчей за клуб в этом сезоне, пропустил 4 гола.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.