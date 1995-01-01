Журналист Романо: сегодня «Зенит» объявит о переходе Крицюка. Сумма трансфера – 4 миллиона

Российский вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк перейдет в «Зенит».

По информации журналиста Фабрицио Романо, петербуржцы заплатят за 30-летнего голкипера 4 миллиона евро.

Крицюк уже вылетел в Санкт-Петербург, что подписать контракт с клубом. Официально о трансфере будет объявлено сегодня.