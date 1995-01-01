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    Журналист Романо: сегодня «Зенит» объявит о переходе Крицюка. Сумма трансфера – 4 миллиона

    Российский вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк перейдет в «Зенит».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, петербуржцы заплатят за 30-летнего голкипера 4 миллиона евро.

    Крицюк уже вылетел в Санкт-Петербург, что подписать контракт с клубом. Официально о трансфере будет объявлено сегодня.

    • Крицюк в июне подписал контракт с «Жил Висенте» до 2024 года.
    • Он провел 6 матчей за клуб в этом сезоне, пропустил 4 гола.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5491

      BarStep 20 минут назад

      Зачем!
      Не понял..
      У нас такой же привоз сейчас стоит в рамке..
      Зачем их два?

      0
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      Рейтинг: +14177

      Garrincha58 41 минуту назад

      португальцы и тут наварились на наших горе скаутах Крицюка подписали бесплатно а Зениту втюхали неликвид за 4 ляма разве же стали бы они продавать хорошего вратаря

      0
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      Рейтинг: +14177

      Garrincha58 43 минуты назад

      Зенит в своём репертуаре весь хлам собирать, чтобы в очередной раз про....рать всё в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +2918

      Питерский князь 1 час назад

      Вот это я понимаю, СУПЕР УСИЛЕНИЕ перед ЛЧ!
      =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1773

      Январь 59 2 часа назад

      Станислав очень уверенно показал себя в стране Быков, но ему катастрофически не везло. Его постоянно грубо атаковали и травмировали. Надеюсь в Зените его карьера приобретет другой , более благосклонный от Богини Фортуны оттенок. Пожелаю ему удачи.

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      Рейтинг: +14177

      Garrincha58 > Январь 59 40 минут назад

      в зенитовском лазарете лечат получше чем у быков

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