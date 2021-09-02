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  • Захарян: «Могли выиграть у Хорватии. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать»

Захарян: «Могли выиграть у Хорватии. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать»

2 сентября 2021, 14:51
15

Полузащитник сборной России Арсен Захарян прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).

– Когда узнал о том, что выйдешь на поле?

– Узнал на установке, как и все.

– Было предчувствие, что выйдешь на поле?

– На сто процентов не был уверен, но на предматчевых тренировках что-то наигрывали. Возможно, я понимал, да.

– Насколько волновался, когда выходил на поле?

– К удивлению, несильно волновался. С первым касанием все ушло, все нормально.

– Как тебе хорваты?

– Сильная сборная, очень качественная. Было тяжело прессинговать, они выходили. Хорошая команда.

– Как считаешь, счет по игре или могли выиграть?

– Да, могли. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать. Неплохой матч, считаю.

  • Захарян дебютировал за сборную России.
  • 18-летний хавбек начал в старте, а на 70-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву.

Захарян: «Эмоции хорошие. Доволен дебютом за сборную»

Источник: ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Захарян Арсен
Комментарии (15)
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ArReal
1630588277
Так у тебя и были эти 3-4 момента - нужно было забивать!
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Plyash
1630590128
Что-то не припомню 3-4 момента...За пивком на кухню что ли выходил?
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paracetamol
1630603788
А чё не реализовал, кривая нога? В СДЮШОР тебя надо отправить доучиваться!
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general.lizyukov
1630609248
Пока смотрел, два момента увидел. И оба Ионов организовал, когда скорости повысил. А вы так и продолжаете ходить по полю.
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Dinamikk
1630613551
Как обычно в комментариях все про футболисты, видимо были звездами сдюшор и не ходили по полю а летали. Критиковать легче всего да? вы не забыли что пацан в 18 лет вышел за сборную? а чем занимались вы в 18 лет? жрали портвейн за гаражами? Лучшеб не открывали свои гнилые пасти за умных бы сошли
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zigbert
1630655016
Моменты конечно были но счет на табло.
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serglider
1630665322
О каких 3-4 моментах он говорит? Был один полумомент у Захаряна же, да и то пробил так коряво, что в ворота не попал...
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Правдоруб100
1630681115
Блин!!!! Франция упала! Испания вообще слилась!!!! И вы, диванные критики, молчите, типа не видите!! Зато первый матч за последние годы (без сборов и тренировок, с новым составом практически), который наши отыграли очень неплохо надо охаять, измазать... Могли и выиграть 1-0 и 2-0, но поле ровное, а мяч круглый... Так кто вы мужички? Враги России? Тогда понятно, продолжайте дальше....
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