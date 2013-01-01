Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Захарян: «Могли выиграть у Хорватии. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать»

    Полузащитник сборной России Арсен Захарян прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).

    – Когда узнал о том, что выйдешь на поле?

    – Узнал на установке, как и все.

    – Было предчувствие, что выйдешь на поле?

    – На сто процентов не был уверен, но на предматчевых тренировках что-то наигрывали. Возможно, я понимал, да.

    – Насколько волновался, когда выходил на поле?

    – К удивлению, несильно волновался. С первым касанием все ушло, все нормально.

    – Как тебе хорваты?

    – Сильная сборная, очень качественная. Было тяжело прессинговать, они выходили. Хорошая команда.

    – Как считаешь, счет по игре или могли выиграть?

    – Да, могли. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать. Неплохой матч, считаю.

    • Захарян дебютировал за сборную России.
    • 18-летний хавбек начал в старте, а на 70-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву.

    Захарян: «Эмоции хорошие. Доволен дебютом за сборную»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7528

      playsh 35 минут назад

      Что-то не припомню 3-4 момента...За пивком на кухню что ли выходил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4162

      AtticusFinch 1 час назад

      Так у тебя и были эти 3-4 момента - нужно было забивать!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67442
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru