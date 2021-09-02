Захарян: «Могли выиграть у Хорватии. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).
– Когда узнал о том, что выйдешь на поле?
– Узнал на установке, как и все.
– Было предчувствие, что выйдешь на поле?
– На сто процентов не был уверен, но на предматчевых тренировках что-то наигрывали. Возможно, я понимал, да.
– Насколько волновался, когда выходил на поле?
– К удивлению, несильно волновался. С первым касанием все ушло, все нормально.
– Как тебе хорваты?
– Сильная сборная, очень качественная. Было тяжело прессинговать, они выходили. Хорошая команда.
– Как считаешь, счет по игре или могли выиграть?
– Да, могли. Было 3-4 момента, которые надо было реализовывать. Неплохой матч, считаю.
- Захарян дебютировал за сборную России.
- 18-летний хавбек начал в старте, а на 70-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву.
Захарян: «Эмоции хорошие. Доволен дебютом за сборную»