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    РПЛ опубликовала календарь на ближайшие туры. Матч ЦСКА – «Спартак» перенесли на понедельник из-за выборов

    РПЛ опубликовала расписание матчей с 7-го по 10-й туры.

    Матчи 8-го тура РПЛ ЦСКА«Спартак» и «Рубин»«Зенит» состоятся в понедельник, 20 сентября, по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу.

    7-й тур

    11 сентября (суббота)

    14:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

    16:30 «Зенит» – «Ахмат»

    19:00 «Спартак» – «Химки»

    12 сентября (воскресенье)

    14:00 «Арсенал» – ЦСКА

    16:30 «Сочи» – «Уфа»

    19:00 «Динамо» – «Нижний Новгород»

    13 сентября (понедельник)

    18:30 «Рубин» – «Урал»

    19:30 «Ростов» – «Краснодар»

    8-й тур

    18 сентября (суббота)

    14:00 «Уфа» – «Химки»

    16:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

    19:00 «Ахмат» – «Краснодар»

    19 сентября (воскресенье)

    16:30 «Нижний Новгород» – «Арсенал»

    19:00 «Сочи» – «Динамо»

    20 сентября (понедельник)

    16:30 «Урал» – «Локомотив»

    18:30 «Рубин» – «Зенит»

    19:30 ЦСКА – «Спартак»

    9-й тур

    25 сентября (суббота)

    14:00 «Химки» – «Локомотив»

    16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

    19:00 «Спартак» – «Уфа»

    26 сентября (воскресенье)

    14:00 «Динамо» – «Рубин»

    16:30 «Ростов» – «Ахмат»

    19:00 «Краснодар» – «Сочи»

    27 сентября (понедельник)

    17:00 «Урал» – «Арсенал»

    19:00 «Нижний Новгород» – ЦСКА

    10-й тур

    2 октября (суббота)

    14:00 «Рубин» – «Нижний Новгород»

    16:30 «Динамо» – «Крылья Советов»

    19:00 «Арсенал» – «Химки»

    19:00 ЦСКА – «Краснодар»

    3 октября (воскресенье)

    14:00 «Уфа» – «Урал»

    16:30 «Зенит» – «Сочи»

    19:00 «Локомотив» – «Ростов»

    19:00 «Ахмат» – «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16599

      derrik2000 6 минут назад

      Эхма! (((
      Лучше бы выборА перенесли: от них удовольствия и толку намного меньше.

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