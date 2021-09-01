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РПЛ опубликовала календарь на ближайшие туры. Матч ЦСКА – «Спартак» перенесли на понедельник из-за выборов

1 сентября 2021, 14:16
9

РПЛ опубликовала расписание матчей с 7-го по 10-й туры.

Матчи 8-го тура РПЛ ЦСКА«Спартак» и «Рубин»«Зенит» состоятся в понедельник, 20 сентября, по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу.

7-й тур

11 сентября (суббота)

14:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

16:30 «Зенит» – «Ахмат»

19:00 «Спартак» – «Химки»

12 сентября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – ЦСКА

16:30 «Сочи» – «Уфа»

19:00 «Динамо» – «Нижний Новгород»

13 сентября (понедельник)

18:30 «Рубин» – «Урал»

19:30 «Ростов» – «Краснодар»

8-й тур

18 сентября (суббота)

14:00 «Уфа» – «Химки»

16:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

19:00 «Ахмат» – «Краснодар»

19 сентября (воскресенье)

16:30 «Нижний Новгород» – «Арсенал»

19:00 «Сочи» – «Динамо»

20 сентября (понедельник)

16:30 «Урал» – «Локомотив»

18:30 «Рубин» – «Зенит»

19:30 ЦСКА – «Спартак»

9-й тур

25 сентября (суббота)

14:00 «Химки» – «Локомотив»

16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

19:00 «Спартак» – «Уфа»

26 сентября (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Рубин»

16:30 «Ростов» – «Ахмат»

19:00 «Краснодар» – «Сочи»

27 сентября (понедельник)

17:00 «Урал» – «Арсенал»

19:00 «Нижний Новгород» – ЦСКА

10-й тур

2 октября (суббота)

14:00 «Рубин» – «Нижний Новгород»

16:30 «Динамо» – «Крылья Советов»

19:00 «Арсенал» – «Химки»

19:00 ЦСКА – «Краснодар»

3 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Урал»

16:30 «Зенит» – «Сочи»

19:00 «Локомотив» – «Ростов»

19:00 «Ахмат» – «Спартак»

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (9)
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derrik2000
1630498188
Эхма! ((( Лучше бы выборА перенесли: от них удовольствия и толку намного меньше.
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Добрый Бобер
1630499540
Понятное дело. Весь ОМОН будет находиться в состоянии полной боевой готовности выступить против своего народа, который встанет на защиту справедливости, когда едрорасы объявят, что нарисовали себе 80% голосов. Странно, что в Сочи игра - дворец-то в Геленджике тоже надо охранять.
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сутулая собака и лисы
1630503222
средняя продолжительность жизни мужчины в РФ ~67-68 лет (это до начала ковида). пенсия с 65 лет. если вы готовы снова поддержать людей, которые одобрили этот закон, то можете нассать сами на своё лицо.
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KOLBIS
1630505172
Выборы,выборы и футбол забрали...@@доры...
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BRO_football
1630519200
А будут ли наши власти объяснять, почему на стадион надо обязательно прививку от Ковида делать или ПЦР-тест, а на избирательный участок не обязательно (только маску надеть)?
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