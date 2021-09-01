РПЛ опубликовала календарь на ближайшие туры. Матч ЦСКА – «Спартак» перенесли на понедельник из-за выборов

РПЛ опубликовала расписание матчей с 7-го по 10-й туры.
Матчи 8-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» и «Рубин» – «Зенит» состоятся в понедельник, 20 сентября, по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу.
7-й тур
11 сентября (суббота)
14:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»
16:30 «Зенит» – «Ахмат»
19:00 «Спартак» – «Химки»
12 сентября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – ЦСКА
16:30 «Сочи» – «Уфа»
19:00 «Динамо» – «Нижний Новгород»
13 сентября (понедельник)
18:30 «Рубин» – «Урал»
19:30 «Ростов» – «Краснодар»
8-й тур
18 сентября (суббота)
14:00 «Уфа» – «Химки»
16:30 «Крылья Советов» – «Ростов»
19:00 «Ахмат» – «Краснодар»
19 сентября (воскресенье)
16:30 «Нижний Новгород» – «Арсенал»
19:00 «Сочи» – «Динамо»
20 сентября (понедельник)
16:30 «Урал» – «Локомотив»
18:30 «Рубин» – «Зенит»
19:30 ЦСКА – «Спартак»
9-й тур
25 сентября (суббота)
14:00 «Химки» – «Локомотив»
16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00 «Спартак» – «Уфа»
26 сентября (воскресенье)
14:00 «Динамо» – «Рубин»
16:30 «Ростов» – «Ахмат»
19:00 «Краснодар» – «Сочи»
27 сентября (понедельник)
17:00 «Урал» – «Арсенал»
19:00 «Нижний Новгород» – ЦСКА
10-й тур
2 октября (суббота)
14:00 «Рубин» – «Нижний Новгород»
16:30 «Динамо» – «Крылья Советов»
19:00 «Арсенал» – «Химки»
19:00 ЦСКА – «Краснодар»
3 октября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Урал»
16:30 «Зенит» – «Сочи»
19:00 «Локомотив» – «Ростов»
19:00 «Ахмат» – «Спартак»