РПЛ опубликовала календарь на ближайшие туры. Матч ЦСКА – «Спартак» перенесли на понедельник из-за выборов

РПЛ опубликовала расписание матчей с 7-го по 10-й туры.

Матчи 8-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» и «Рубин» – «Зенит» состоятся в понедельник, 20 сентября, по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу.

7-й тур

11 сентября (суббота)

14:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

16:30 «Зенит» – «Ахмат»

19:00 «Спартак» – «Химки»

12 сентября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – ЦСКА

16:30 «Сочи» – «Уфа»

19:00 «Динамо» – «Нижний Новгород»

13 сентября (понедельник)

18:30 «Рубин» – «Урал»

19:30 «Ростов» – «Краснодар»

8-й тур

18 сентября (суббота)

14:00 «Уфа» – «Химки»

16:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

19:00 «Ахмат» – «Краснодар»

19 сентября (воскресенье)

16:30 «Нижний Новгород» – «Арсенал»

19:00 «Сочи» – «Динамо»

20 сентября (понедельник)

16:30 «Урал» – «Локомотив»

18:30 «Рубин» – «Зенит»

19:30 ЦСКА – «Спартак»

9-й тур

25 сентября (суббота)

14:00 «Химки» – «Локомотив»

16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

19:00 «Спартак» – «Уфа»

26 сентября (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Рубин»

16:30 «Ростов» – «Ахмат»

19:00 «Краснодар» – «Сочи»

27 сентября (понедельник)

17:00 «Урал» – «Арсенал»

19:00 «Нижний Новгород» – ЦСКА

10-й тур

2 октября (суббота)

14:00 «Рубин» – «Нижний Новгород»

16:30 «Динамо» – «Крылья Советов»

19:00 «Арсенал» – «Химки»

19:00 ЦСКА – «Краснодар»

3 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Урал»

16:30 «Зенит» – «Сочи»

19:00 «Локомотив» – «Ростов»

19:00 «Ахмат» – «Спартак»