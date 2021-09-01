«Подло, мелочно и позорно». Камоцци – о словах гендиректора «Спартака» про Кофрие

Бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал высказывание генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о новичке клуба Максимилиано Кофрие.
Мележиков сказал, что столичный клуб купил бельгийца только из-за того, что «из шорт-листа кандидаты не продавались».
«То, что они делают против Кофрие, – это подло, мелочно и позорно. Я никогда за всю свою карьеру не видел такой атаки на кого-то, кто еще ни разу не играл в «Спартаке».
Я с удовольствием дождусь всех этих специалистов в конце сезона. Затем мы увидим, кто дал хороший отзыв о нем, как я, а кто просто выкрикивает чушь», – сказал Камоцци.
- «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
- Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»