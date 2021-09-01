«Подло, мелочно и позорно». Камоцци – о словах гендиректора «Спартака» про Кофрие

Бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал высказывание генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о новичке клуба Максимилиано Кофрие.

Мележиков сказал, что столичный клуб купил бельгийца только из-за того, что «из шорт-листа кандидаты не продавались».

«То, что они делают против Кофрие, – это подло, мелочно и позорно. Я никогда за всю свою карьеру не видел такой атаки на кого-то, кто еще ни разу не играл в «Спартаке».

Я с удовольствием дождусь всех этих специалистов в конце сезона. Затем мы увидим, кто дал хороший отзыв о нем, как я, а кто просто выкрикивает чушь», – сказал Камоцци.