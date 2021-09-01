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  • «Подло, мелочно и позорно». Камоцци – о словах гендиректора «Спартака» про Кофрие

«Подло, мелочно и позорно». Камоцци – о словах гендиректора «Спартака» про Кофрие

1 сентября 2021, 13:59
13

Бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал высказывание генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о новичке клуба Максимилиано Кофрие.

Мележиков сказал, что столичный клуб купил бельгийца только из-за того, что «из шорт-листа кандидаты не продавались».

«То, что они делают против Кофрие, – это подло, мелочно и позорно. Я никогда за всю свою карьеру не видел такой атаки на кого-то, кто еще ни разу не играл в «Спартаке».

Я с удовольствием дождусь всех этих специалистов в конце сезона. Затем мы увидим, кто дал хороший отзыв о нем, как я, а кто просто выкрикивает чушь», – сказал Камоцци.

  • «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
  • Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
  • В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 ассист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (13)
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derrik2000
1630494765
Как сейчас молодёжь говорит, "у Камоцци подгорает"... )))
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Solist345345
1630496426
По ходу, второй селюк.
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Benifacto
1630496523
че за сопли...
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Alex Flash
1630497449
Стоил 850 т, а купили за 2,5 мил. Чудеса!
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alefreddy
1630499191
правильно говорит надо в деле новичка посмотреть и платить будут не огромные деньги.А парню каково раз такое мнение
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ProstoPolzovatel95
1630501234
Очередной конфликт в Спартаке! Такое чувство, что менеджмент там подбирают по принципу "берем, если всех остальных считаешь дураками". А если серьезно, куда интереснее было бы смотреть на хорошую игру команды, чем на постоянные распри в мессенджерах!
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