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    «Подло, мелочно и позорно». Камоцци – о словах гендиректора «Спартака» про Кофрие

    Бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал высказывание генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о новичке клуба Максимилиано Кофрие.

    Мележиков сказал, что столичный клуб купил бельгийца только из-за того, что «из шорт-листа кандидаты не продавались».

    «То, что они делают против Кофрие, – это подло, мелочно и позорно. Я никогда за всю свою карьеру не видел такой атаки на кого-то, кто еще ни разу не играл в «Спартаке».

    Я с удовольствием дождусь всех этих специалистов в конце сезона. Затем мы увидим, кто дал хороший отзыв о нем, как я, а кто просто выкрикивает чушь», – сказал Камоцци.

    • «Спартак» купил Кофрие за 2,5 млн евро.
    • Максимилиано – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провел 19 матчей, забил 1 гол, отдал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8963

      Cleaner 2 минуты назад

      Камоцци прав. Гендиректор Спартака НЕАДЕКВАТЕН, раз так отзывается о футболисте, которого Спартак КУПИЛ. Задорого и на деньги Федуна. То есть этот гендиректор Мележиков по сути, открытым текстом говорит, что Федун дурачок и недалекий человек.

      0
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      Рейтинг: +978

      Alex Flash 18 минут назад

      Стоил 850 т, а купили за 2,5 мил. Чудеса!

      1
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      Рейтинг: +1243

      Benifacto 33 минуты назад

      че за сопли...

      0
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      Рейтинг: +237

      Solist345345 35 минут назад

      По ходу, второй селюк.

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      Рейтинг: +16599

      derrik2000 1 час назад

      Как сейчас молодёжь говорит, "у Камоцци подгорает"...
      )))

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