«Ювентус» продал Роналду в «Манчестер Юнайтед» за 15+8 миллионов

Стала известна сумма трансфера нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Туринский клуб сообщил, что «МЮ» заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро. Эта сумма должна быть выплачена в течение пяти лет.

Кроме того, в контракте прописаны бонусы за достижения Роналду в английском клубе в размере 8 миллионов евро.

Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

Стороны договорились о заключении контракта на 2 сезона.

Sport.es: «Барселоне» предлагали подписать Роналду