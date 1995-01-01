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    «Ювентус» продал Роналду в «Манчестер Юнайтед» за 15+8 миллионов

    Стала известна сумма трансфера нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

    Туринский клуб сообщил, что «МЮ» заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро. Эта сумма должна быть выплачена в течение пяти лет.

    Кроме того, в контракте прописаны бонусы за достижения Роналду в английском клубе в размере 8 миллионов евро.

    • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • Стороны договорились о заключении контракта на 2 сезона.

    Sport.es: «Барселоне» предлагали подписать Роналду

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13658

      KLIM777 1 час назад

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