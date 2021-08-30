Миранчук – о сборной России: «Все новенькое, интересное»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после прибытия в расположение сборной России.
«Прилетел в Россию – сразу все по-другому. Впереди важные матчи, будем настраиваться, концентрироваться. Надо проделать хорошую работу.
Не узнавал ни у кого из ребят об изменениях в сборной, оставил всех в покое. Ребята есть новенькие, будем знакомиться в процессе всего. Все новенькое, интересное», – сказал футболист.
- Россияне проведут матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
- Это первый сбор национальной команды после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
Источник: Инстаграм сборной России