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    Миранчук – о сборной России: «Все новенькое, интересное»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после прибытия в расположение сборной России.

    «Прилетел в Россию – сразу все по-другому. Впереди важные матчи, будем настраиваться, концентрироваться. Надо проделать хорошую работу.

    Не узнавал ни у кого из ребят об изменениях в сборной, оставил всех в покое. Ребята есть новенькие, будем знакомиться в процессе всего. Все новенькое, интересное», – сказал футболист.

    • Россияне проведут матчи отбора ЧМ-2022 против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
    • Это первый сбор национальной команды после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм сборной России

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8918

      Cleaner 1 час назад

      Игра сборной только будет старенькая...

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