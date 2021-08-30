Черышев – о матче с Хорватией: «Мысли только о победе»

Полузащитник сборной России Денис Черышев вспомнил об игре против Хорватии на ЧМ-2018.
- Команды встретились в четвертьфинале чемпионата мира.
- Хорваты победили в серии пенальти и впоследствии дошли до финала турнира.
«С одной стороны, последний матч запомнился позитивно, с другой – не очень.
Марио [Фернандес] забил шикарный гол, но не получились выиграть. Сейчас мысли только о победе», – сказал Черышев.
- Россия примет Хорватию 1 сентября в «Лужниках».
- По итогам 3 туров команде делят лидерство в отборочной группе H.
Источник: Ютуб-канал сборной России