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    Черышев – о матче с Хорватией: «Мысли только о победе»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев вспомнил об игре против Хорватии на ЧМ-2018.

    • Команды встретились в четвертьфинале чемпионата мира.
    • Хорваты победили в серии пенальти и впоследствии дошли до финала турнира.

    «С одной стороны, последний матч запомнился позитивно, с другой – не очень.

    Марио [Фернандес] забил шикарный гол, но не получились выиграть. Сейчас мысли только о победе», – сказал Черышев.

    • Россия примет Хорватию 1 сентября в «Лужниках».
    • По итогам 3 туров команде делят лидерство в отборочной группе H.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7451

      playsh 2 часа назад

      Это очень обнадёживает.Остаётся только надеяться,что остальные сборники так же живут с мыслью о победе.Тогда всё в порядке.Удачи всем нам.

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