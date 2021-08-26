Обляков: «Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но играют они действительно хорошо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение – играют питерцы действительно хорошо. Противостояние с питерцами всегда интересно – это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля.
Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле», – сказал Обляков.
- Начало матча в Санкт-Петербурге – в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: твиттер ЦСКА