Обляков: «Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но играют они действительно хорошо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение – играют питерцы действительно хорошо. Противостояние с питерцами всегда интересно – это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля.

Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле», – сказал Обляков.