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    Обляков: «Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но играют они действительно хорошо»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение – играют питерцы действительно хорошо. Противостояние с питерцами всегда интересно – это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля.

    Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле», – сказал Обляков.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12591

      paracetamol 1 час назад

      Да уж, не с вас пример берем, позорников!

      0
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      Рейтинг: +8821

      Cleaner 2 часа назад

      "Трибуны будут почти пустые". Это значит, что вживую косяки Облякова увидит не так много народу...

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      Рейтинг: +12591

      paracetamol > Cleaner 1 час назад

      Опять Роспозорнадзор пляшет под дудку западных позорников и наших бюро- и дерьмократов с либерастами!

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