Sport24: «Спартак» и ЦСКА отказались от экс-форварда «Шахтера» Феррейры

Бывший нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра мог продолжить карьеру в России.
По информации Sport24, агенты 30-летнего футболиста предлагали услуги своего клиента «Спартаку» и ЦСКА.
Оба московских клуба отказались подписывать аргентинца, который хотел зарабатывать 1 миллион евро в год.
- Феррейра – свободный агент.
- Этим летом он покинул «Сельту» в связи с истечением срока контракта.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
- За «Шахтер» форвард выступал с 2013 по 2018 год.
Источник: Sport24