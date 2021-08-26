Sport24: «Спартак» и ЦСКА отказались от экс-форварда «Шахтера» Феррейры

Бывший нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра мог продолжить карьеру в России.

По информации Sport24, агенты 30-летнего футболиста предлагали услуги своего клиента «Спартаку» и ЦСКА.

Оба московских клуба отказались подписывать аргентинца, который хотел зарабатывать 1 миллион евро в год.