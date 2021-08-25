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    Sport24: «Спартак» и ЦСКА отказались от экс-форварда «Шахтера» Феррейры

    Бывший нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра мог продолжить карьеру в России.

    По информации Sport24, агенты 30-летнего футболиста предлагали услуги своего клиента «Спартаку» и ЦСКА.

    Оба московских клуба отказались подписывать аргентинца, который хотел зарабатывать 1 миллион евро в год.

    • Феррейра – свободный агент.
    • Этим летом он покинул «Сельту» в связи с истечением срока контракта.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
    • За «Шахтер» форвард выступал с 2013 по 2018 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1777

      Радио1000шумеров 10 минут назад

      Если бы ЦСКА Гайча сплавили, то можно было подумать, а так - места нет.

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      Рейтинг: +6670

      Fusballer 57 минут назад

      Нафиг нужен такой.

      0
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      Рейтинг: +454

      Жентус > Fusballer 6 минут назад

      А у вас дофига лучше чтоль сейчас? На состав свой посмотри. Вас Бенфика дублем обыграет, вы в ворота не попадете.

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