Защитник «Нижнего Новгорода» Каккоев: «Победа над «Спартаком» – самая яркая в карьере»

Защитник «Нижнего Новгорода» Никита Каккоев рассказал об игре за клуб в РПЛ.

– Мы рады первым победам, но понимаем, что это только начало. Еще очень много игр впереди, и в каждой из них надо выкладываться по полной программе, чтобы набирать очки и остаться в РПЛ на следующий сезон.

– Какая победа запомнилась больше всего?

– Безусловно, наш выигрыш в Москве у «Спартака». Мы забили два быстрых мяча, после чего довели дело до победы. Рад, что не позволил забить Соболеву, выбив у него мяч. Это пока самая яркая победа в моей карьере.