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    Защитник «Нижнего Новгорода» Каккоев: «Победа над «Спартаком» – самая яркая в карьере»

    Защитник «Нижнего Новгорода» Никита Каккоев рассказал об игре за клуб в РПЛ.

    – Мы рады первым победам, но понимаем, что это только начало. Еще очень много игр впереди, и в каждой из них надо выкладываться по полной программе, чтобы набирать очки и остаться в РПЛ на следующий сезон.

    – Какая победа запомнилась больше всего?

    – Безусловно, наш выигрыш в Москве у «Спартака». Мы забили два быстрых мяча, после чего довели дело до победы. Рад, что не позволил забить Соболеву, выбив у него мяч. Это пока самая яркая победа в моей карьере.

    • «Нижний Новгород» дебютировал в этом сезоне в российской Премьер-лиге.
    • Клуб занимает 7 место в турнирной таблице после 5 туров.

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    Источник: сайт «Нижнего Новгорода»

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4518

      Павелий 7 минут назад

      Очередное подтверждение, что у всех клубов России только 2 (ну иногда 3) матча в году, на которые они настраиваются. Это матчи со Спартаком. Ведь именно на эти матчи ходят скауты, именно их чаще показывают по общедоступным каналам, именно о них можно говорить с друзьями. А всё потому, что Спартак - народная команда!

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