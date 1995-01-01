Защитник «Нижнего Новгорода» Каккоев: «Победа над «Спартаком» – самая яркая в карьере»

Очередное подтверждение, что у всех клубов России только 2 (ну иногда 3) матча в году, на которые они настраиваются. Это матчи со Спартаком. Ведь именно на эти матчи ходят скауты, именно их чаще показывают по общедоступным каналам, именно о них можно говорить с друзьями. А всё потому, что Спартак - народная команда!
Защитник «Нижнего Новгорода» Никита Каккоев рассказал об игре за клуб в РПЛ.
– Мы рады первым победам, но понимаем, что это только начало. Еще очень много игр впереди, и в каждой из них надо выкладываться по полной программе, чтобы набирать очки и остаться в РПЛ на следующий сезон.
– Какая победа запомнилась больше всего?
– Безусловно, наш выигрыш в Москве у «Спартака». Мы забили два быстрых мяча, после чего довели дело до победы. Рад, что не позволил забить Соболеву, выбив у него мяч. Это пока самая яркая победа в моей карьере.
- «Нижний Новгород» дебютировал в этом сезоне в российской Премьер-лиге.
- Клуб занимает 7 место в турнирной таблице после 5 туров.
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