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  • Защитник «Нижнего Новгорода» Каккоев: «Победа над «Спартаком» – самая яркая в карьере»

Защитник «Нижнего Новгорода» Каккоев: «Победа над «Спартаком» – самая яркая в карьере»

25 августа 2021, 10:37
10

Защитник «Нижнего Новгорода» Никита Каккоев рассказал об игре за клуб в РПЛ.

– Мы рады первым победам, но понимаем, что это только начало. Еще очень много игр впереди, и в каждой из них надо выкладываться по полной программе, чтобы набирать очки и остаться в РПЛ на следующий сезон.

– Какая победа запомнилась больше всего?

– Безусловно, наш выигрыш в Москве у «Спартака». Мы забили два быстрых мяча, после чего довели дело до победы. Рад, что не позволил забить Соболеву, выбив у него мяч. Это пока самая яркая победа в моей карьере.

  • «Нижний Новгород» дебютировал в этом сезоне в российской Премьер-лиге.
  • Клуб занимает 7 место в турнирной таблице после 5 туров.

Источник: сайт «Нижнего Новгорода»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Каккоев Никита
Комментарии (10)
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Павелий
1629877722
Очередное подтверждение, что у всех клубов России только 2 (ну иногда 3) матча в году, на которые они настраиваются. Это матчи со Спартаком. Ведь именно на эти матчи ходят скауты, именно их чаще показывают по общедоступным каналам, именно о них можно говорить с друзьями. А всё потому, что Спартак - народная команда!
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ivany4
1629879922
Все сбылось. Карьеру можно заканчивать и вешать бутсы на гвоздь с надписью - в них я один раз победил Спартак.
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talgatnurzhanov2006
1629881284
Футболистов с такими яркими воспоминаниями с каждым месяцем все больше и больше.
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NewLife
1629881405
Я бы сказал поражение от этого ноунейма пока что самое яркое в карьере Виктории в Спартаке.
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Hektor 84
1629892453
Это не вы выиграли у Спартака. Это Спартак сам себе проиграл!
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ySS
1629910738
Всё, у парня жизнь удалась!)
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